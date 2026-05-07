Sergio Ramírez, candidato a la Real Academia Española para la silla de Mario Vargas Llosa

El escritor hispanonicaragüense Sergio Ramírez ha sido proclamado como único aspirante a ocupar la silla L de la Real Academia Española. Este asiento se encuentra vacante desde el trágico fallecimiento del ilustre novelista y ensayista hispanoperuano Mario Vargas Llosa, acontecido el 13 de abril de 2025. La confirmación de esta candidatura única tuvo lugar durante el último Pleno ordinario celebrado en la histórica sede de la docta casa.

El proceso para formalizar el ingreso del galardonado autor seguirá el rigor estatutario habitual. Los siguientes pasos oficiales incluirán la lectura de los elogios y méritos de Ramírez, que se llevará a cabo durante una sesión extraordinaria del Pleno fijada para el próximo 14 de mayo en la ciudad de León. Posteriormente, la votación final y definitiva se celebrará el 21 de mayo. Dicho sufragio será de carácter secreto y exigirá, como marca la normativa académica, el respaldo de una mayoría absoluta de los miembros.

Para postularse a una plaza en esta prestigiosa institución, los estatutos exigen que la presentación esté avalada por un mínimo de tres académicos de número. En el caso de Ramírez, su perfil literario e intelectual ha sido avalado por figuras de máximo relieve: el actual director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado; el exdirector de la institución y del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha; y el escritor y Premio Cervantes Luis Mateo Díez.

La trayectoria personal y política de Ramírez está marcada por el exilio y la persecución. Aunque fue uno de los líderes de la revolución que derrocó la dictadura de Somoza y llegó a ser vicepresidente del primer Gobierno sandinista, se distanció pronto de la deriva totalitaria del régimen. Como represalia por su firme oposición democrática, el dictador nicaragüense Daniel Ortega le despojó de su nacionalidad en 2023, un acto que fue condenado por la comunidad internacional. Afortunadamente, el literato cuenta con la nacionalidad española desde el año 2018 y reside en nuestro país, donde continúa su prolífica labor creativa.

Considerado una de las voces más relevantes y consolidadas de la narrativa iberoamericana contemporánea, Ramírez ha cultivado con gran éxito la novela, el cuento y el ensayo. Entre sus obras más célebres destaca Margarita está linda la mar, galardonada en su día con múltiples reconocimientos. Además de su faceta puramente literaria, es un destacado analista de la actualidad, colaborador habitual del diario El País desde hace tres décadas y reciente ganador del Premio Ortega y Gasset de Periodismo.

Con esta futura incorporación, la docta casa busca completar sus escaños vacíos. En la actualidad, la institución cuenta con un total de cuarenta y seis sillas académicas. Además del asiento L, permanece sin ocupante la silla o minúscula, tras el fallecimiento de su último titular, el arquitecto Antonio Fernández de Alba.

Por otro lado, la institución ha ido renovando sus filas en los últimos tiempos. En lo que respecta a la silla p minúscula, que ocupó el filólogo Francisco Rico Manrique hasta su muerte a finales de abril de 2024, el Pleno eligió el pasado mes de marzo a Cristina Sánchez López. La reconocida filóloga madrileña ya es académica electa y se encuentra a la espera de leer su discurso de ingreso oficial para tomar posesión definitiva de su cargo.