El mítico divulgador David Attenborough celebra 100 años con un gran homenaje

El británico David Attenborough, quizá el divulgador de naturaleza más conocido del mundo, cumple este viernes cien años, con una larga y celebrada trayectoria en la que ha acercado al gran público las maravillas del planeta y ha transmitido su pasión por las criaturas que lo habitan.

El nombre de Attenborough, venerado por gente de todas las edades en el Reino Unido, incluida la familia real, está ligado a la BBC, con la que produjo programas emblemáticos como Life on Earth, The Private Life of Plants y The Blue Planet.

La cadena pública británica le rinde homenaje con el especial David Attenborough's 100 Years on Planet Earth (David Attenborough: 100 años en el planeta Tierra), un evento en el Royal Albert Hall de Londres que recorre su vida y su carrera a través de imágenes de archivo, música en directo y testimonios de figuras del mundo de la conservación.

Today, we celebrate the incredible milestone of David Attenborough turning 100! Happy birthday, David, may your day be filled with joy and wonder 🎁🎂 pic.twitter.com/2be60stgQN — 🇬🇧📺 Classic British TV 📺🇬🇧 (@Classicbritcom) May 7, 2026

Durante más de siete décadas, este caballero inglés ha sido el rostro y la voz de los documentales sobre animales y plantas de la radiotelevisión británica, con la que empezó a colaborar en 1952 y a la que ha dedicado casi toda su vida, con una clara vocación de servicio público.

Su entusiasmo y sus dotes de comunicación lo emparentan con el francés Jacques Cousteau o el español Félix Rodríguez de la Fuente, quienes, como él, popularizaron los tesoros más recónditos de la Tierra en la era anterior al estallido de internet.

Fósiles en su infancia

Nacido en Isleworth (Londres) el 8 de mayo de 1926, David Frederick Attenborough se crio en el campus del University College de Leicester (centro de Inglaterra), donde su padre era rector, y desde pequeño mostró una gran pasión por la naturaleza, creando su propio "museo" con fósiles y otros especímenes recolectados.

El mediano de tres varones, su hermano mayor era el actor y director Richard Attenborough, fallecido en 2014, mientras que el menor, John, fallecido en 2012, fue directivo de la empresa Alfa Romeo.

En su infancia durante la Segunda Guerra Mundial, su familia acogió a dos niñas refugiadas judías, una de las cuales le regaló una pieza de ámbar con insectos prehistóricos en su interior, un objeto que despertó su fascinación por el mundo natural.

David se licenció en ciencias naturales en el Clare College de Cambridge —posteriormente, estudió también Antropología en la London School of Economics— y a partir de 1947 hizo dos años de servicio militar con la Armada británica en el norte de Gales.

En 1950 se casó con Jane Ebsworth Oriel, con quien estuvo hasta la muerte de ella en 1997 y con la que tuvo dos hijos, Robert, profesor de Bioantropología en Australia, y Susan.

Attenborough consiguió su primer trabajo en 1952 como productor y finalmente se fue especializando en programas de naturaleza como presentador.