¿'No hay tutía' o 'no hay tu tía'?: la historia detrás de esta expresión que casi nadie conoce

La expresión 'no hay tutía' se utiliza para señalar que algo no tiene solución o que resulta imposible cambiar una situación. Aunque muchas personas la escriben como 'no hay tu tía', la frase no guarda relación con ningún parentesco familiar. Su origen se encuentra en un término medicinal hoy prácticamente desaparecido.

El dicho ha llegado hasta la actualidad a través de la tradición oral, lo que terminó alterando su forma original y extendiendo una versión incorrecta que todavía sigue muy presente en el lenguaje cotidiano.

Un remedio medicinal convertido en expresión popular

La forma original era 'no hay atutía'. La 'atutía' era un preparado medicinal elaborado con óxido de cinc, utilizado hace siglos para tratar diferentes dolencias, especialmente problemas oculares.

El término procede del árabe 'attutíyya' y aparece recogido en antiguos diccionarios del castellano. Este remedio se preparaba a partir de residuos generados durante la fundición del latón y era habitual en las antiguas boticas.

Cuando el medicamento se agotaba, la respuesta que recibían los pacientes era precisamente 'no hay atutía'. Con el tiempo, esa frase comenzó a utilizarse también para expresar que una situación no tenía arreglo o que algo era imposible de conseguir.

La evolución del lenguaje terminó eliminando la primera letra de la palabra y 'atutía' pasó a pronunciarse como 'tutía'.

Cómo apareció el error de 'tu tía'

La transformación definitiva llegó por la transmisión oral. Al escucharse 'no hay tutía', muchas personas interpretaron erróneamente que se trataba de 'tu tía', separando las palabras y relacionándolas con el parentesco familiar. La similitud fonética hizo que esta versión se popularizara rápidamente hasta convertirse en una de las más usadas en conversaciones informales.

Sin embargo, la forma correcta continúa siendo 'no hay tutía', tal y como mantiene la Real Academia Española. El significado actual conserva la idea original: indicar que algo carece de solución o remedio posible.