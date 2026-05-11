El legado de Dalmacio Negro a disposición de los investigadores: "Es una forma de que no desaparezca"

Los investigadores y académicos interesados en la historia de las ideas y las formas políticas tienen ya a su disposición las obras que compusieron la biblioteca personal de uno de los pensadores españoles contemporáneos más importantes: Dalmacio Negro. Esta noticia llega después de que, tal y como informó la Universidad San Pablo-CEU, la familia del pensador madrileño formalizara la entrega el pasado mes de febrero de la colección de obras a la Biblioteca de la institución, que consta de unos 13.500 volúmenes.

De hecho, la propia universidad destacó que en esta colección "se percibe la influencia internacional de autores como Alexis de Tocqueville, Carl Schmitt y su maestro Luis Díez del Corral, pone de relieve la aportación del eminente catedrático de Ciencia Política e Historia de las Ideas a la tradición intelectual española y se configura como un referente dentro de su ámbito". Al respecto, la institución subrayaba que "su donación permite preservar y poner al alcance de la comunidad universitaria el testimonio de una trayectoria académica ejemplar, llena de rigor, profundidad y compromiso con el estudio de la ciencia política y la historia de las ideas".

Ahora todos los interesados en profundizar en el pensamiento político y conocer las influencias recibidas por Dalmacio Negro tienen a su disposición esta colección, que se puede consultar en el catálogo de la Biblioteca del CEU. Así lo ha compartido en redes sociales el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, Carlos Hernández, que subraya la buena noticia que supone para los investigadores e ilustra su mensaje con el anuncio realizado por la propia institución.

Esto me parece un notición:

La colección de libros de Dalmacio Negro (13.200 títulos), a disposición de los investigadores:https://t.co/XaM7PZbJBqón%20Dalmacio%20Negro%20Pavón%22&bookReviews=off&idDetect=true&clusterResults=true&groupVariantRecords=false pic.twitter.com/uFukuUuhj8 — Carlos Hernández (@carlosghh) May 7, 2026

En este sentido, la institución explica que "la Biblioteca ha concluido el proceso de organización y descripción bibliográfica de la Colección Dalmacio Negro Pavón, con el objetivo de facilitar el acceso a la comunidad universitaria y garantizar su adecuada preservación".

Un pensador excepcional

En declaraciones a Libertad Digital, la hija del pensador español, Almudena Negro, detalla que "la colección de libros de mi padre la donamos al CEU porque ese era su deseo". En este sentido, destaca que "mi padre en el CEU se sentía en casa. Y nosotros también". Por este motivo, Almudena Negro subraya que "no tuvimos ninguna duda de qué hacer".

En este sentido, explica que fue la familia del pensador quien contactó con la institución para ofrecerles la entrega de la colección de volúmenes. "A partir de ahí, un equipo de dicha institución absolutamente profesional, encabezados por José Antonio Pérez Ramos y la directora de la biblioteca, recogió los libros de la buhardilla de casa de mi padre (cuando salía en imágenes entre pilas de libros era ahí) y estuvieron durante mucho tiempo seleccionando", señala.

Así las cosas, Almudena Negro enfatiza que, con esta iniciativa, pretenden ayudar a la conservación y la difusión de su pensamiento. "Para nosotros, mis hermanos y yo, es una forma de que el legado de mi padre no desaparezca y, además, de acercar sus ideas a quienes tengan interés por conocerlas", recalca al respecto. Así, entre las obras que forman parte de esta colección y que inspiraron a su padre, Almudena Negro destaca el manual de Ciencia Política de George Sabine y los ejemplares de Alexis de Tocqueville. Del mismo modo, recuerda que "el último libro que se leyó completo en su seminario fue El emboscado de Ernst Jünger".

Con todo, Almudena Negro adelanta que actualmente se está trabajando en la reedición de diferentes obras del pensador madrileño. "En estos momentos se está trabajando en la reedición de El mito del hombre nuevo y posiblemente La ley de hierro de las oligarquías, así como una reedición póstuma de Lo que debe Europa al cristianismo, gracias a un ejemplar que hemos encontrado con anotaciones hechas a mano por mi padre", explica. Asimismo, explica que desde el ámbito académico la obra de su padre está inspirando nuevos trabajos de investigación sobre su pensamiento. "Nos consta, por demás, que participantes en su seminario están preparando también publicaciones individuales en relación a su pensamiento", añade.