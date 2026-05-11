La historia oculta de 'ponerse al tajo': de una marca en la tierra a una expresión muy usada hoy

La expresión "ponerse al tajo" se utiliza de forma coloquial para indicar el inicio de una jornada de trabajo o el momento de comenzar una tarea pendiente. Aunque en el lenguaje actual se asocia directamente con el ámbito laboral, su origen no tiene relación con el río Tajo, sino con una antigua forma de organización del trabajo.

El término "tajo", en este contexto, funciona como sinónimo de trabajo y procede del verbo "tajar", que significa dividir algo en partes utilizando un instrumento cortante. Este verbo deriva del latín vulgar "taleare", vinculado a la idea de cortar o seccionar.

El origen en el trabajo en el campo

La expresión se remonta a varios siglos atrás, cuando muchos trabajos, especialmente en el ámbito agrícola, no se regían por horarios fijos como en la actualidad. En su lugar, el desarrollo de la jornada dependía de la consecución de objetivos concretos.

En este tipo de organización, era habitual que un capataz asignara una tarea determinada al inicio del día, como trabajar una extensión concreta de terreno. Para delimitar ese objetivo, se realizaba una marca en el suelo con una azada, conocida como "tajo", que servía como referencia del trabajo que debía completarse.

De la marca en la tierra al uso actual

A partir de esta práctica, la idea de "ponerse al tajo" quedó asociada a comenzar el trabajo con un objetivo claro, avanzando hasta completar la tarea asignada. Con el tiempo, la expresión se fue incorporando al lenguaje cotidiano, manteniendo ese sentido de inicio de actividad o de ponerse manos a la obra.

El uso de "tajo" como sinónimo de trabajo aparece documentado en textos antiguos, lo que confirma que no se trata de una incorporación reciente al idioma, sino de una expresión con una larga tradición en el castellano.