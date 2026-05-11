Con motivo de la visita del León XIV a España en el mes de junio, la Fundación Abogados Cristianos ha pedido a la Santa Sede que el gran acto que va a celebrar el Papa en Barcelona no se lleve a cabo en el estadio que lleva el nombre de Lluís Companys y que visite el Valle de los Caídos, lugar histórico de España que está siendo profanado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La asociación denuncia mediante un vídeo que bajo el mandato directo de Lluís Companys fueron asesinadas más de 8.000 personas, entre ellas 3 obispos y más de 2.500 sacerdotes y religiosos. En este sentido, recuerdan que hace unas pocas semanas, el propio León XIV autorizó la beatificación de 50 nuevos mártires asesinados bajo el mandato de Companys.

"Es indignante que el mismo Papa que eleva a los altares a estos mártires celebre un acto en el estadio que homenajea a su asesino. El acto del Papa en Barcelona debe cambiar de lugar urgentemente. Le pedimos que el viaje del Papa a España incluya la visita del Valle de los Caídos en su agenda oficial", reclaman desde Abogados Cristianos.

"La Basílica del Valle sigue siendo una basílica pontificia, pero el Gobierno de Sánchez ya ha anunciado precisamente para junio su proyecto de transformar el interior del templo en un museo de propaganda política. La visita del Papa sería una señal clarísima de que la Iglesia defiende y protege sus templos", añaden.

"A esta carta acompañamos la adhesión de más de 27.000 personas que han firmado nuestra petición pidiendo al Papa que visite el Valle de los Caídos. Con tu apoyo seguiremos defendiendo la libertad religiosa y la memoria de los mártires asesinados por el odio anticristiano. Siempre daremos la cara", concluye la asociación en un vídeo en redes sociales.