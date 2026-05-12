El origen oculto de 'de un plumazo': la expresión que nació borrando textos prohibidos

La expresión "hacer algo de un plumazo" se usa hoy para referirse a una acción rápida, tajante o resuelta sin demasiadas vueltas. La Real Academia Española define "de un plumazo" como "de manera expeditiva", y su uso es habitual para hablar de decisiones inmediatas como cambios normativos, despidos o eliminaciones drásticas.

Su origen se remonta a la época previa a la imprenta, cuando los libros se copiaban a mano con pluma y tinta. En ese contexto, la revisión de textos por parte de la censura —frecuentemente religiosa o institucional— era habitual. Cuando se detectaban fragmentos considerados inadecuados, se eliminaban de forma directa mediante tachones o emborronados rápidos.

Ese gesto de borrar con un movimiento brusco de la pluma dio lugar al término "plumazo", asociado a una acción rápida y contundente.

Del tachón en tinta a las decisiones exprés

Con el tiempo, la idea de eliminar algo "de un plumazo" pasó del ámbito del manuscrito a un uso figurado más amplio. Hoy se aplica a cualquier decisión tomada sin demora y con carácter definitivo, desde cambios administrativos hasta decisiones personales.

De la misma raíz también surgió la expresión "a vuelapluma", vinculada a escribir de forma rápida o improvisada.