Entrada gratis y espacios secretos: así celebran los museos su gran día

Los 16 museos estatales del Ministerio de Cultura se suman a la conmemoración del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo, y a la 22.ª Noche Europea de los Museos, el 23 de mayo, con una programación de actividades bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido".

La celebración incluye horarios especiales de apertura, conferencias y numerosas actividades. Además, en esta edición habrá días de entrada gratuita, jornadas en las que prolongarán su horario con aperturas nocturnas, visitas guiadas y acceso a espacios poco habituales.

Precisamente, varios museos han organizado visitas especiales conducidas por expertos y profesionales de las propias instituciones. Por ejemplo, el Museo Nacional de Artes Decorativas propone el Maratón Inside Out. La colección del museo con sus profesionales.

También será posible acceder a espacios habitualmente cerrados al público, como los almacenes del Museo Nacional de Arte Romano y del Museo de América, donde se conserva la mayor parte de sus colecciones, ya que solo en torno al 10% de los fondos se exhiben de forma permanente. Por su parte, el Museo Arqueológico Nacional permitirá visitar sus fondos fotográficos.

Por otro lado, el MAN propone una actividad en torno a las téseras de hospitalidad, utilizadas en la península ibérica hace más de 2.500 años para sellar pactos de amistad, así como el concurso de dibujo 'Piezas que conectan el mundo'.

Mientras, el Museo de América invita a descubrir las fiestas populares del continente americano con la visita taller "De fiesta por América", mientras que el Museo Nacional de Escultura organiza el taller de teatro "Tender puentes", dirigido a jóvenes a partir de 14 años.

Entre las actividades figuran el taller de baile de época El baile viral de Los Bridgerton: ficción y realidad del Museo del Romanticismo.

La música estará también presente en los recitales en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, que se ofrecerán en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música de Valencia.

Después, la programación se completa con diversas propuestas escénicas y visitas teatralizadas, como "El tesoro perdido del Capitán Coral" en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqva).