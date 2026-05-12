¿Quién fue Álvaro de Bazán? La Armada dedica 2026 al almirante clave del poder naval español

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda emitirá en 2026 una colección de monedas con motivo del V centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán y Guzmán, I marqués de Santa Cruz, destacado mando naval español del siglo XVI y participante en la batalla de Lepanto en 1571.

La iniciativa ha sido comunicada por el Ministerio de Economía, Empresa y Comercio a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se detallan las características técnicas y el diseño de la pieza conmemorativa, que formará parte de una emisión limitada prevista para el segundo trimestre de 2026.

Quién fue Álvaro de Bazán

Álvaro de Bazán y Guzmán (Granada, 1526 – Lisboa, 1588), I marqués de Santa Cruz, fue un militar y almirante español del siglo XVI, considerado una de las figuras más destacadas de la historia naval de la Monarquía Hispánica. Capitán general del Mar Océano y miembro del Consejo de Felipe II, desarrolló gran parte de su carrera al mando de las escuadras españolas en el Mediterráneo y el Atlántico, participando en operaciones contra franceses, ingleses y fuerzas otomanas. Entre sus cargos también figuraron los de comendador mayor en la Orden de Santiago y responsable de la defensa marítima del reino de Portugal tras su incorporación a la Corona.

Su trayectoria estuvo marcada por su papel en la batalla de Lepanto (1571), donde dirigió la retaguardia de la flota cristiana bajo el mando de don Juan de Austria, contribuyendo a la victoria frente al Imperio otomano. A lo largo de casi cinco décadas de servicio militar, se le atribuye no haber sido derrotado en combate, además de haber impulsado innovaciones en la guerra naval, especialmente en el uso de galeones y en tácticas de guerra anfibia. Hijo de otro destacado marino, Álvaro de Bazán "el Viejo", continuó la tradición familiar al servicio de la Corona y consolidó un legado militar que se prolongó en generaciones posteriores.

Una moneda conmemorativa de 5 euros

La colección estará compuesta por una moneda de 4 reales de plata de 925 milésimas, con el resto de cobre, y un valor facial de 5 euros. Según el BOE, se emitirán un total de 4.000 piezas, con un precio de venta de 60,33 euros, al que se sumará el IVA correspondiente, que podrá variar en función de la cotización de los metales preciosos empleados si fluctúan más de un 4%.

La pieza tendrá un peso de 13,5 gramos, un diámetro de 33 milímetros y canto estriado. El diseño ha sido definido en ambos lados de la moneda con elementos alusivos a la figura histórica homenajeada y a su trayectoria naval.

El anverso: armas y referencias históricas

En el anverso aparece el escudo de armas de Álvaro de Bazán y Guzmán, con el año de emisión "2026". Debajo del escudo figura la leyenda "Capitán General del mar océano", en mayúsculas.

En la parte superior izquierda se incluye una Cruz de Santiago junto a la inscripción "España". Todo el conjunto está rodeado por motivos decorativos de ondas y leyendas ornamentales, siguiendo el estilo habitual de las emisiones conmemorativas de la FNMT.

El reverso: retrato y la galera 'La Loba'

El reverso reproduce el retrato de Álvaro de Bazán realizado por Rafael Tegeo, junto a una representación del fanal de popa de la galera capitana "La Loba", embarcación bajo su mando en la batalla de Lepanto.

En esta cara de la moneda también figura el valor facial de 5 euros, la marca de la CECA como entidad emisora y, en la parte inferior, la leyenda "V Centenario Álvaro de Bazán 1526-2026" en mayúsculas.

Una emisión limitada en 2026

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre prevé que la emisión comience en el segundo trimestre de 2026, dentro de una colección dedicada a conmemorar el nacimiento del marino español, cuya trayectoria estuvo vinculada a la Armada y a la acción militar en el Mediterráneo durante el siglo XVI.

El conjunto de la serie se enmarca en las emisiones numismáticas conmemorativas que el organismo realiza cada año para destacar figuras históricas o acontecimientos relevantes de la historia de España.