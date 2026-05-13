Bolaños admite ahora que el Valle de los Caídos es un lugar de "alto componente turístico y cultural"

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños ha reconocido ahora que el Valle de los Caídos es un lugar de "alto componente turístico y cultural". Lo ha hecho después de que el Ejecutivo anunciase el pasado viernes una licitación pública en el BOE para adquirir "servicios de auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones en el Valle de Cuelgamuros". Todo ello en el marco de la resignificación que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez para desbaratar el Valle de los Caídos.

La memoria justificativa de la contrata, adelantada por el diario ‘El Debate’, destaca que la Ley Reguladora del Patrimonio Nacional establece que "para cumplir con la obligación de garantizar la seguridad y conservación de los bienes muebles e inmuebles con que cuenta Patrimonio Nacional, así como garantizar la atención e información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones en los diferentes espacios del Valle de Cuelgamuros, es necesario mantener un servicio de auxiliares con competencias".

Informes de encuestas y perfiles de visitantes

En este sentido, el pliego de la licitación recoge en el epígrafe "condiciones generales de la prestación del servicio" que "la empresa adjudicataria remitirá mensualmente informes de encuestas y perfiles de visitantes que les sean solicitados".

Y aquí el punto más significativo. El Ministerio de Bolaños, a través del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (CAPN), ha asegurado que "teniendo en cuenta que en todas las instalaciones incluidas en este contrato se desarrollan actividades con un alto componente de carácter turístico y cultural, el personal que destinen las empresas adjudicatarias deberá conjugar necesariamente una profesionalidad con una correcta atención al público, presencia impecable, discreción y diligencia".

En las "principales funciones a desempeñar" se asegura que la compañía que salga beneficiada deberá atender de forma personalizada al público y dar información tanto en espacios interiores como exteriores. Es decir, información sobre "precios públicos, condiciones de acceso, horarios e información general, organizar y conformar las filas de espera y los flujos de visitantes en la zona de taquillas y accesos y proporcionar folletos, planos o cualquier otra información de interés para el visitante".

Libertad Digital lleva informando de todos los planes de Pedro Sánchez para devastar y profanar el Valle de los Caídos desde su llegada al Palacio de La Moncloa. Tales maniobras abarcan desde las exhumaciones de los españoles enterrados en las criptas hasta el macroproyecto de resignificación para desbaratar un lugar histórico de España.