El regreso de Jordi Lafebre con 'Soy un ángel perdido': Eva Rojas, asesinatos, nazis y un club de Barcelona

Para mí es un auténtico placer volver a esta sección con el regreso de Soy su silencio de Jordi Lafebre. En España, la primera parte, Soy su silencio, se publicó el 16 de febrero de 2024, mientras que la segunda entrega, Soy un ángel perdido, salió a la venta a principios de 2026 de nuevo de la mano de una de las editoriales que más cuida y mima el cómic europeo: Norma Editorial.

En su día analizamos en esta sección una primera entrega maravillosa y ahora nos centramos en el regreso: Soy un ángel perdido. Spoiler: ¡Qué bueno eres Jordi!

Antes de entrar en materia, el apartado técnico del cómic: guion y dibujo de Jordi Lafebre, Norma Editorial, cartoné tapa dura, 126 páginas y un precio de 26 euros.

Vamos con la reseña.

Eva Rojas, gracias por existir

Algo importante para el público en general es que esta segunda parte se puede leer sin haber leído la primera. Son dos historias independientes y, aunque todo gana mucho más si conoces a la protagonista, no es un requisito indispensable tener un bagaje previo. Es más, por si acaso, haré un pequeño resumen de la trama del primer capítulo de esta maravillosa saga.

Una psiquiatra yendo al psiquiatra. Eva Rojas está obligada a ser psicoanalizada para poder seguir ejerciendo su profesión y los motivos son acertados. Uno de ellos es, por ejemplo, que los antepasados femeninos de su familia hablan con ella. Tres generaciones en su misma cabeza dándole opiniones que la mayoría de veces no quiere escuchar. Y otro motivo es que, para sorpresa de su psicólogo, Eva fue acusada de asesinato tras la muerte del más importante de los miembros de la familia Monturós. Todo ello tras una breve visita de Eva a la hacienda vitivinícola de dicha familia para ayudar a una de sus pacientes, la cual forma parte de la misma.

Pues bien, en esta segunda parte, sorpresa, Eva vuelve a ser acusada de asesinato por estar en el peor sitio posible en el peor momento. Lo que pasa es que aquí dejamos de lado a los grandes empresarios del vino y entramos en terrenos futbolísticos, ya que Eva fue contratada por el club de la ciudad de Barcelona —al que no se da nombre, por cierto, aunque ya sabemos en qué se puede haber basado Jordi— para tratar a su gran estrella. Un joven futbolista que no se llama Lamine, pero sí Joao. Ese chico desaparece mientras es tratado por Eva, contratada por el club, y a partir de ahí nos metemos en terrenos sociales, políticos y todo ello de la mano del mundo ultra y de los nazis. Ojo al dato.

La policía que lleva el caso sienta a Eva con su psicólogo para que les cuente lo que ha pasado paso por paso y ella, yéndose por las ramas de manera muy divertida, nos va relatando a todos lo que pasó. Una genialidad. Una más de Jordi. Porque esta historia, aparte de tener la parte detectivesca que a los amantes de lo policíaco nos encanta, es una mezcla de perfecta alquimia entre libertad, diversión, momentos cómicos y crítica social. Básicamente, si no te enamoras del personaje de Eva algo te pasa, porque es imposible no hacerlo. Su forma de expresarse, la libertad que exhibe en todos los terrenos y la fuerza con la que pisa en cada movimiento contagian y encima en esta segunda parte Jordi amplía al personajes hablándonos de su madre.

Respecto al dibujo, como pasó en la primera parte, un lujo del cómic nacional. El uso del color y el dinamismo de Jordi dejan un resultado sobresaliente que, al tamaño que merece, pone en valor lo maravilloso que es el cómic europeo.

El cómic se lee de manera rápida y ágil, llevándote en volandas por los tiempos y espacios que marca Jordi siempre con Eva cogiéndote de la mano. Su mente está fracturada; sin embargo, eso no le quita fuerza a la narración, sino que ese desorden se abraza con fluidez para que el lector tenga el viaje más cómodo y divertido posible. Y como no, que alguien le ponga un monumento a la idea de esas tres mujeres en la cabeza de Eva. No he podido parar de reírme y emocionarme con ellas. Si Eva a veces no quiere escucharlas, yo lo quiero hacer siempre.

Conclusión: si ya conocías la primera parte, amarás la segunda. Si no conocías la primera y lees la segunda, buscarás hacerte con la primera. Y así podría estar un buen rato porque el orden de los factores no altera a Jordi Lafebre. El genio catalán lo ha vuelto a hacer. Eva Rojas es un personaje que amarás y de su mano pasarás un rato donde reír, pensar y emocionarte. ¿Del cómic a la pequeña pantalla? Puede. Ojalá. Si gustan, disfruten de la lectura.