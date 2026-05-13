El turbio origen de 'a medias tintas': así nació una expresión ligada a trampas y textos ilegibles

La expresión "hablar a medias tintas" o "hacer algo con medias tintas" se utiliza para describir actitudes ambiguas, poco claras o faltas de decisión. La Real Academia Española define las "medias tintas" como "acciones o actitudes poco concretas, que revelan indecisión o precaución".

Aunque hoy se aplica a conversaciones, decisiones políticas o situaciones poco definidas, su origen se remonta a los tiempos en los que la escritura se hacía manualmente con pluma y tintero.

Durante siglos, muchos escribanos profesionales cobraban por redactar cartas, documentos y manuscritos. Para ahorrar costes y hacer rendir más la tinta, algunos utilizaban mezclas de baja calidad o las rebajaban con agua. El problema aparecía con el paso del tiempo: los textos terminaban emborronándose, perdiendo nitidez o volviéndose difíciles de leer.

Aquellos escritos incompletos o poco claros acabaron relacionándose con la idea de vaguedad y falta de definición, dando lugar a expresiones como "decir algo a medias tintas".

Entre la escritura y la pintura

Existe además otra teoría sobre el origen de la expresión vinculada al mundo artístico. En el siglo XVII se popularizó la técnica del grabado a media tinta o "mezzotinta", utilizada para representar sombras, claroscuros y matices intermedios en pinturas y grabados.

Esa técnica buscaba precisamente los tonos difusos y las transiciones suaves, algo que también encaja con el sentido actual de la expresión. Sin embargo, hay referencias escritas de "medias tintas" anteriores a la expansión de esa corriente artística, por lo que muchos expertos consideran más probable el origen relacionado con los escribanos y la tinta diluida.