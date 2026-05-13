La comisión sobre el robo del Louvre deja en evidencia la pésima gestión del museo en materia de seguridad

Siete meses después del espectacular robo en el Museo del Louvre, ocurrido en octubre y bautizado por la prensa como el "robo del siglo", el caso sigue dando que hablar en Francia, pero el foco ya no está solo en los ladrones, sino en las propias debilidades del museo.

Este miércoles, una comisión parlamentaria ha hecho público un informe que deja en evidencia la gestión del museo más prestigioso del mundo. El documento concluye que los problemas de seguridad no son recientes, sino que llevan años acumulándose sin que se les diera la prioridad necesaria.

Al frente de la investigación ha estado el diputado Alexandre Portier, quien ha señalado que durante mucho tiempo el Louvre priorizó reforzar su imagen internacional y atraer visitantes que en actualizar sus sistemas de protección, y que por tanto los sistemas "han quedado relegados a un segundo plano".

Para llegar a estas conclusiones, los parlamentarios han realizado audiencias, visitas técnicas y consultas con más de un centenar de expertos, desde responsables culturales hasta especialistas en seguridad. El resultado es un diagnóstico claro. Parte de los sistemas están obsoletos y la gestión del riesgo ha sido insuficiente, con una "subestimación crónica" de las amenazas.

Estas críticas no llegan solas. Ya en noviembre, el Tribunal de Cuentas francés había advertido algo parecido, y es que según la institución, el museo tendía a priorizar proyectos menos llamativos pero fundamentales, como la vigilancia.

En el plano político, el debate también se intensifica. El diputado Alexis Corbière ha cuestionado el papel del Ministerio de Cultura, al que acusa de ejercer un control limitado sobre el museo. Además, propone cambiar el sistema de nombramiento de directores para hacerlo más transparente y menos dependiente de decisiones políticas.

Más allá de las críticas, el informe incluye propuestas concretas. Entre ellas, reforzar urgentemente los equipos encargados de supervisar la seguridad en los museos de Francia, donde actualmente un equipo muy reducido vigila más de 1.200 instituciones. También se plantea aumentar el personal fijo de seguridad y reducir la dependencia de empresas externas, además de mejorar las condiciones laborales de los vigilantes.