De 'dar gato por liebre' a 'haber cuatro gatos': las expresiones felinas más usadas en español

Los gatos no solo forman parte de millones de hogares; también ocupan un lugar destacado en el lenguaje popular. El español está lleno de expresiones, refranes y frases hechas en las que estos animales aparecen asociados al misterio, la astucia, la desconfianza o la capacidad de supervivencia. Muchas de ellas siguen utilizándose a diario sin que quienes las pronuncian conozcan su origen.

Algunas expresiones hacen referencia a situaciones de engaño, otras a relaciones conflictivas o a personas que logran salir adelante pese a las dificultades. En la mayoría de los casos, el comportamiento del gato sirve como metáfora para explicar conductas humanas o escenas cotidianas.

'Dar gato por liebre': el engaño más conocido

Una de las expresiones más utilizadas en español es 'dar gato por liebre', que se emplea cuando alguien recibe algo de menor calidad haciéndolo pasar por algo mejor.

El origen del dicho se remonta a antiguas prácticas fraudulentas relacionadas con la venta de carne. En algunos casos se ofrecía carne de gato como si fuera liebre, aprovechando su parecido una vez cocinada. La expresión ha terminado convirtiéndose en sinónimo de engaño o estafa en el lenguaje cotidiano.

Tener siete vidas como los gatos

Otra de las frases más populares es 'tener siete vidas como los gatos', utilizada para describir a personas que superan accidentes, enfermedades o situaciones extremas.

La creencia nace de la capacidad de los gatos para sobrevivir a caídas y salir airosos de situaciones complicadas gracias a su agilidad. Dependiendo de la cultura, el número cambia: en el mundo anglosajón se habla de nueve vidas y en algunos países árabes de seis.

En España y gran parte del mundo hispano terminó imponiéndose el número siete por su simbolismo tradicional.

'Aquí hay gato encerrado'

Cuando alguien sospecha que existe una intención oculta o un engaño, suele recurrir a la expresión 'aquí hay gato encerrado'.

Aunque hoy se relaciona directamente con el animal, su origen podría estar en el uso antiguo de la palabra 'gato' para referirse a pequeñas bolsas o monederos ocultos entre la ropa.

Con el tiempo, el significado evolucionó hasta asociarse a cualquier situación sospechosa o poco clara.

El gato como símbolo de conflicto

El lenguaje popular también utiliza a los gatos para hablar de enfrentamientos o tensiones personales. La expresión 'llevarse como el perro y el gato' sigue siendo una de las más repetidas para describir relaciones conflictivas.

En la misma línea aparece 'cuando el gato no está, los ratones bailan', usada para señalar que, en ausencia de autoridad, los demás actúan con más libertad.

Otra frase habitual es 'ponerle el cascabel al gato', que significa asumir una tarea difícil o arriesgada que nadie quiere afrontar. Su origen se encuentra en una fábula de Esopo en la que los ratones proponen colocar un cascabel al gato para detectar su llegada, aunque ninguno se atreve finalmente a hacerlo.

Expresiones sobre miedo y supervivencia

Algunas frases reflejan la capacidad de defensa o el miedo aprendido tras una mala experiencia. 'Defenderse como gato panza arriba' describe a quien lucha con intensidad incluso en desventaja.

También existe el dicho 'gato escaldado del agua fría huye', referido a personas que, tras sufrir una mala experiencia, desconfían incluso de situaciones que no representan un peligro real.

Otra expresión muy extendida es 'haber cuatro gatos', utilizada cuando acude muy poca gente a un lugar o evento.

Buscarle tres pies al gato

Entre las expresiones más curiosas destaca 'buscarle tres pies al gato', utilizada cuando alguien complica innecesariamente una situación o insiste en encontrar problemas donde no los hay.

El refrán juega precisamente con lo absurdo de la idea, ya que los gatos tienen cuatro patas.