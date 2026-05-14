La comunidad benedictina elige nuevo abad en plena ofensiva del Gobierno sobre el Valle de los Caídos

La comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ha elegido este miércoles al padre Alfredo Maroto como nuevo abad del monasterio, poniendo así fin a una situación que se prolongaba desde 2014, cuando el padre Anselmo Álvarez renunció al cargo por problemas de salud. Una década donde han sufrido la presión del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha puesto en marcha el proceso para profanar el Valle de los Caídos con la famosa "resignificación" que anunció el pasado año el Ejecutivo.

"La Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, ubicada en el Valle de Cuelgamuros, comunica con profunda alegría que ha tenido lugar la elección abacial de la comunidad, celebrada conforme a las Constituciones y usos propios de la Congregación Benedictina de Solesmes", han señalado en un comunicado consultado por Libertad Digital.

"La elección ha sido presidida por el Muy Reverendo Padre Dom Geoffroy Kemlin, OSB, Abad Presidente de la Congregación de Solesmes, habiendo recaído la elección en el Reverendo Padre Alfredo Maroto, OSB, quien hasta ahora venía desempeñando el oficio de prior administrador de esta Abadía", añaden.

"Unidad, estabilidad y solidez" frente al acoso del Gobierno

"La comunidad monástica celebra esta elección con honda gratitud a Dios y con renovada esperanza, como expresión de la unidad, estabilidad y solidez espiritual de una comunidad religiosa que continúa desarrollando su vida de oración, trabajo y fidelidad a la tradición benedictina en un contexto marcado por el paulatino crecimiento de la comunidad gracias a la llegada de nuevas vocaciones a la vida monástica".

"La elección abacial supone igualmente un motivo de especial consuelo y confianza para los monjes de la Abadía, llamados a perseverar en su vocación de custodios de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de su Abadía, Hospedería y Escolanía, así como del conjunto de la vida litúrgica, espiritual y monástica que se desarrolla diariamente, en plena comunión con la Iglesia y al servicio espiritual de los fieles", explican.

"La comunidad encomienda esta nueva etapa al amparo de la Santísimas Virgen del Valle y de nuestro Padre San Benito, pidiendo oraciones por el nuevo abad y por todos los monjes de la Abadía", concluyen en el comunicado.