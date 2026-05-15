Madagascar sin salir de Madrid: el viaje fotográfico que revela su lado más desconocido

Una mirada a Madagascar sin salir de Madrid es lo que propone la exposición Tonga Soa Madagascar, un proyecto fotográfico que se puede visitar en la calle Miguel Ángel y que acerca al público a la isla del Índico a través de imágenes centradas en su cultura, su naturaleza y sus contrastes.

La autora del proyecto, la fotógrafa Katy Gómez Catalina, ha explicado en el programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio que la idea surge de un viaje al país y de la necesidad de trasladar lo vivido a una exposición que muestre su complejidad.

Un viaje visual a una isla única

El título de la muestra, Tonga Soa Madagascar, significa "bienvenido a Madagascar" en malgache, y sirve como puerta de entrada a un recorrido visual por uno de los territorios más singulares del planeta.

La fotógrafa describe la isla como un lugar donde la naturaleza sigue marcando el ritmo de la vida. Destacan sus paisajes, su fauna endémica y elementos tan característicos como los baobabs, árboles que simbolizan la longevidad y que forman parte del imaginario del país. "Es una isla que ha seguido su propia evolución", señala la autora, que subraya la singularidad de especies vegetales y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

La mirada del fotógrafo y el contacto humano

Más allá del paisaje, la exposición también pone el foco en la relación con las personas que habitan la isla. Según explica, la cámara actúa como un puente que facilita el contacto y genera momentos de conexión con la población local.

"Los fotógrafos fotografiamos lo que tenemos delante, pero también proyectamos lo que sentimos", resume la autora sobre el proceso creativo. Esa interacción permite captar escenas cotidianas y oficios tradicionales que todavía se mantienen en muchas zonas del país, reflejando una forma de vida menos influida por la globalización.

Un paraíso con luces y sombras

La exposición no se limita a mostrar la belleza natural del país. También incorpora su cara más vulnerable, marcada por problemas medioambientales y sociales. Entre ellos, la deforestación, los ciclos de sequía y la exposición a fenómenos climáticos extremos como los ciclones, que afectan de forma recurrente a la isla.

Según datos de organismos internacionales como la ONU, Madagascar se encuentra entre los países más expuestos a la emergencia climática, una realidad que también queda reflejada en el proyecto fotográfico.

Una exposición abierta en Madrid

La muestra puede visitarse hasta el próximo 5 de junio en el espacio B Travel & Catai , en Madrid, en horario de mañana y tarde.

Se trata de una invitación a descubrir Madagascar a través de la fotografía, combinando paisaje, cultura y realidad social en un mismo recorrido visual.