Un joven de 18 años asciende al Aneto con una cruz de 35 kilos para reemplazar la desaparecida

La desaparición de la histórica cruz del Aneto, el pico más alto de los Pirineos con 3.404 metros de altitud, ha vuelto a acaparar titulares, esta vez por una preciosa iniciativa de un joven de 18 años que ha puesto en valor el respeto al patrimonio histórico.

Hace aproximadamente un mes, varios alpinistas alertaron al Ayuntamiento de Benasque de que la emblemática cruz de hierro que coronaba la cima había desaparecido. Poco después los equipos de rescate de alta montaña confirmaron que la estructura, de unos tres metros de altura y cerca de 100 kilos de peso, instalada en 1951 y considerada un símbolo de gran valor para los montañeros, ya no estaba en su lugar.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y trabaja con la hipótesis de un acto vandálico. Según los primeros hallazgos, la cruz habría sido seccionada con una herramienta mecánica y arrojada ladera abajo, lo que implicaría un conocimiento técnico y del terreno por parte de los autores.

Tras conocer lo ocurrido, un joven alpinista francés de 18 años, Maël Le Lagadec, decidió actuar para devolver, al menos de forma simbólica, la cruz a la cima. Sin posibilidad de recuperar la original, fabricó una nueva de madera de algo más de un metro de altura. El propio joven explicó que utilizó madera que llevaba años secándose y que aplicó un barniz especial para soportar las condiciones extremas.

El pasado fin de semana, acompañado por un amigo, emprendió la ascensión al Aneto cargando con una estructura de unos 35 kilos, además de otros 15 kilos de material necesario para la instalación y la propia travesía. No era su primer intento: semanas antes, el mal tiempo le había obligado a renunciar a alcanzar la cima.

Finalmente, lograron completar el objetivo e instalar la cruz de madera en lo más alto. La hazaña fue documentada en vídeo y difundida en redes sociales, donde no tardó en hacerse viral.

El propio Le Lagadec explicó el porqué de su iniciativa: "Hago un llamamiento a la gente para que respete los monumentos en pie. Forman parte de la historia del montañismo. Quería mostrar un gesto simbólico fuerte para que la gente dejara de degradar este tipo de patrimonio".

El gesto ha sido bien recibido en Benasque. El alcalde de la localidad agradeció públicamente el esfuerzo del joven y confirmó que la investigación sobre la desaparición de la cruz original sigue en marcha. Además, subrayó la dificultad que habría implicado retirarla, lo que refuerza la idea de que los responsables tenían experiencia en alta montaña. Sobre la nueva instalación, fue claro: "La dejaremos allí hasta que aparezca la original".

No es la primera vez que este símbolo sufre daños. La cruz metálica, colocada en su día por el Centro Excursionista de Cataluña ya había sido objeto de actos vandálicos en el pasado. En 2018 fue pintada de amarillo, en un episodio que las autoridades vincularon a reivindicaciones políticas, y posteriormente restaurada en 2025.