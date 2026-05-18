La Casa de los Cuidados llega a Madrid

Este fin de semana se celebra la segunda edición del festival La Casa de los Cuidados que organiza La Casa Encendida junto a la asociación sin ánimo de lucro Equipo Andecha, especializada en economía social y solidaria. Su programación, que se va a desarrollar del viernes 22 al domingo 24 de mayo bajo el lema "comprender y sostener en comunidad", invita a compartir conocimientos y a ensayar mecanismos dirigidos a promover el bienestar y cuidado individual y colectivo.

Las actividades, que son accesibles para todos los públicos, engloban talleres, mesas de experiencias, encuentros, performances, danza, cine, instalaciones y otras iniciativas participativas. 27 propuestas inspiradoras y útiles, muchas de ellas gratuitas y las demás a precios muy reducidos, dirigidas a aprender a apoyarnos y a sostenernos en comunidad.

Sandra Candelas, integrante de Equipo Andecha, en la entrevista mantenida en el programa Km0 de esRadio, confirma que "se ha pensado una oferta amplia para que no se quede nadie fuera, para que puedan acudir las familias, para que también puedan disfrutar los peques, también personas con diferentes discapacidades, para que cualquier persona sienta que tiene un espacio dentro del festival". Respecto a las diferencias con la anterior edición, afirma que "hemos profundizado en las actividades de encuentro" incidiendo en que "para cuidar es importante comprender cuáles son las realidades que están detrás de esas necesidades, para ir más allá de la idea de cuidado tradicional". Candelas insiste en que "normalmente pensamos que quien necesita cuidados es la persona mayor o la más pequeña o frágil, pero en verdad todas las personas necesitamos cuidados" y remarca que "a lo largo de nuestra vida podemos necesitar tanto apoyos muy concretos, como alguien que ayude a montar una estantería o la barra de las cortinas, o de otro tipo como los relacionados con la crianza o velar por alguien con una enfermedad". Bajo esta premisa, la miembro de Equipo Andecha indica que su propuesta ha puesto el foco en crear "un número mayor de espacios de encuentro lúdicos y recreativos".

La programación, que combina la práctica y la reflexión, está completamente abierta a la participación activa del público. En ella destaca, por ejemplo, la instalación artística El tendal de los cuidados, que invita a analizar la importancia del cuidado en el día a día mediante tarjetas con preguntas y un vídeo que reúne entrevistas con personas de muy diversos perfiles.

Los asistentes también podrán disfrutar de juegos tradicionales de madera en formato gigante en el patio de La Casa Encendida o sumarse a la experiencia participativa Pulsos comunes, dirigida al baile, el cuerpo, el contacto y la creación sonora compartida.

El festival también cuenta con talleres dirigidos tanto a público adulto como familiar sobre asuntos como la gordofobia y la violencia corporal, la salud mental o el suelo pélvico, junto a otras propuestas centradas en la cocina vegana de aprovechamiento, el reciclaje creativo de madera, el taichí, el bordado con mindfulness, el reciclaje creativo, los relatos, la naturalización del hogar, el cine o la danza, entre otras.