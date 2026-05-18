Ninja Spinner en Japón y Caos Creciente en España: así es la estrategia comercial de Pokémon

Las cartas de Pokémon en inglés dominan el mercado, pero hay vida más allá de ello para coleccionar e invertir. Japonés, coreano, chino, español, italiano... hay muchas opciones y no todo pasa por el mercado americano. Hoy explicamos por qué las cartas salen primero en Japón y luego en el resto del mundo.

El desfase temporal entre los lanzamientos de Pokémon TCG en Japón y el resto del mundo es una estrategia comercial histórica de la compañía. Japón funciona siempre como el campo de pruebas del juego. Las cartas se diseñan, imprimen y lanzan allí primero por varias razones estratégicas.

Colecciones más pequeñas. Los sets japoneses son cortos (suelen tener entre 60 y 90 cartas básicas). Esto permite lanzamientos muy frecuentes, aproximadamente cada uno o dos meses.

Ninja Spinner es la cuarta expansión principal de la línea Mega Series del Pokémon TCG en Japón . Lanzada oficialmente el 13 de marzo de 2026. La versión en español e internacional de las cartas del set Ninja Spinner llegará oficialmente a España este mismo viernes, el 22 de mayo de 2026 . En Libertad Digital ya pudimos abrir en exclusiva una ETB de Caos Creciente. Y en el vídeo que lleva este artículo hemos abierto también 10 sobres de Ninja Spinner.

"El mercado americano y anglófono continúa dominando el sector Pokémon. Las versiones en inglés son las más solicitadas por los inversores y coleccionistas occidentales. Ninja Spinner en japonés, en la mayoría de los casos, mantiene todavía precios inferiores en comparación con las versiones equivalentes", nos cuenta Francesco Assentato, de Pokecard Shop Fantasía. En Italia el set se llama Caos Nascente.

"Muchos coleccionistas ven hoy en día el japonés ya no como un nicho, sino como un mercado premium y muy interesante a largo plazo", mantiene Francesco.

Respecto al futuro, Francesco habla de apertura de miras en inversión y colección: "En mi opinión, el futuro será cada vez más selectivo: los productos realmente icónicos, las cartas raras y los artículos sellados de calidad seguirán teniendo valor y demanda. Quien entre en este hobby con pasión y conocimiento podrá seguir viviéndolo durante muchos años, no solo como una inversión, sino sobre todo como una experiencia y una comunidad".