La industria del cómic español vuelve a hacer historia a nivel internacional con una terna de nominados a los Oscar del cómic. La organización de la Comic-Con de San Diego ha anunciado oficialmente la lista de candidatos para los Premios Eisner 2026, los galardones más importantes del noveno arte en el mundo. Hay un total de siete españoles que optarán a estatuilla el próximo viernes 24 de julio en una gala que se celebra en California.

El primer nombre propio es uno de los ases del mundo del cómic patrio e internacional, como es Javier Rodríguez, quien ha logrado un hito histórico al acumular cinco nominaciones. Su trabajo como dibujante en la serie Absolute Martian Manhunter para DC Comics le ha valido candidaturas a Mejor dibujante, Mejor colorista, Mejor portadista, Mejor serie limitada y Mejor número único.

Esta cabecera nació en su día dentro del contexto del universo Absolute donde han predominado sobre todo los números de la Santa Trinidad de DC, es decir, Batman, Superman y Wonder Woman; sin embargo, el dibujo de Javier es tan sobresaliente que su cabecera brilla con luz propia junto a la cabeza pensante de Deniz Camp.

Por otro lado, y no menos importante, tenemos al granadino Jorge Jiménez, que sigue siendo uno de los superhéroes del dibujo nacional. El actual dibujante de Batman optará al premio de Mejor serie nueva por su espectacular labor artística en la cabecera del caballero oscuro junto al guionista Matt Fraction.

El dibujante andaluz tuvo el honor de formar parte de un nuevo número 1 de Batman y en su estreno reventaron el mercado estadounidense. El Batman español de Jorge Jiménez alcanzó en poco más de dos semanas medio millón de ventas. Hito histórico con acento andaluz.

Por su parte, David López competirá en el apartado de Mejor serie regular gracias a su excelente trabajo en la colección FML, firmada junto a la guionista Kelly Sue DeConnick. En la categoría de Mejor edición estadounidense de material internacional compiten dos obras producidas originalmente en España: la poesía visual de Nocturnos, de la autora Laura Pérez, y la aclamada novela gráfica Cornelius: la alegre vida de un perro miserable, de Marc Torices.

En nuevos formatos digitales también tenemos representación de autoría ibérica en el certamen. El dibujante Raúl Arnáiz ha sido nominado en la categoría de Mejor webcómic por su serie de aventuras y fantasía La leyenda de Parva Terra. Además, el colorista e historiador José Villarrubia ve cómo su impecable trayectoria vuelve a ser reconocida por el jurado.

La delegación española acudirá a San Diego con altas expectativas de repetir o superar los éxitos de años anteriores.