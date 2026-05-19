La candidatura de Sergio Ramírez a la RAE enfrenta a sectores del exilio nicaragüense

La candidatura del escritor Sergio Ramírez para ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), vacante tras la muerte de Mario Vargas Llosa, ha provocado una división entre sectores del exilio nicaragüense. El autor, vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990 durante el primer Gobierno sandinista, mantiene desde hace años una ruptura pública con Daniel Ortega y vive fuera de su país tras ser perseguido por el régimen.

La polémica se ha intensificado después de que distintos colectivos y figuras vinculadas al exilio hayan impulsado una recogida de firmas para pedir que la elección de la RAE "no borre la memoria de las víctimas del sandinismo". Los críticos cuestionan la falta de una "autocrítica" explícita de Ramírez sobre su pasado político y su participación en el Frente Sandinista de Liberación Nacional durante los años ochenta.

Una candidatura marcada por el debate político

Sergio Ramírez es uno de los escritores más reconocidos de la literatura en español contemporánea y recibió en 2017 el Premio Cervantes. Su trayectoria política, sin embargo, continúa generando debate entre parte de la oposición nicaragüense en el exilio.

Ramírez formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional tras el triunfo de la revolución sandinista y posteriormente ocupó la vicepresidencia del país entre 1985 y 1990 junto a Daniel Ortega. Décadas después rompió públicamente con el actual presidente nicaragüense y se convirtió en una de las voces críticas con el Gobierno.

El escritor abandonó Nicaragua después de que las autoridades impulsaran acciones judiciales contra él. En los últimos años ha denunciado de forma reiterada la deriva autoritaria del Ejecutivo de Ortega y las restricciones a los derechos y libertades en el país.

La controversia en torno a su candidatura a la RAE se reactivó recientemente tras recibir en Barcelona el Premio Ortega y Gasset. Durante ese acto, algunos sectores volvieron a reclamar una revisión crítica de su papel durante los primeros años del sandinismo.

Recogida de firmas contra su elección

La oposición a la candidatura de Ramírez ha cristalizado en una petición pública impulsada por miembros del exilio nicaragüense. El texto sostiene que la posible llegada del escritor a la Real Academia Española podría interpretarse como una legitimación de una etapa política que consideran vinculada a violaciones de derechos humanos.

Los promotores de la iniciativa afirman que su rechazo no responde a la trayectoria literaria del autor, sino a su pasado político. Según argumentan, Ramírez no ha realizado una condena suficientemente clara de las actuaciones del sandinismo durante la década de 1980.

El debate también ha generado posiciones contrarias dentro del propio exilio. Otros opositores al régimen de Daniel Ortega consideran que el escritor ha mantenido una posición firme frente al actual Gobierno y recuerdan que él mismo ha sufrido persecución política, pérdida de nacionalidad y exilio forzado.

La candidatura a la silla L deberá seguir el procedimiento habitual de la Real Academia Española, donde los académicos valoran las propuestas presentadas para cubrir las vacantes. Hasta el momento, no se ha producido una votación definitiva.

El peso literario de Sergio Ramírez

Más allá de la controversia política, Sergio Ramírez cuenta con una extensa carrera literaria y periodística. Entre sus obras destacan novelas, ensayos y relatos traducidos a distintos idiomas, además de colaboraciones en medios internacionales.

En 2017 recibió el Premio Cervantes, considerado el principal reconocimiento de las letras en español. El jurado destacó entonces su capacidad para combinar literatura y reflexión sobre la realidad política y social de Centroamérica.

La vacante a la que opta quedó libre tras la muerte de Mario Vargas Llosa, integrante de la Real Academia Española desde 1994. La institución deberá decidir ahora quién ocupará una de sus sillas históricas.