La RAE presenta su primer Diccionario de sinónimos y antónimos con más de 255.000 términos

La Real Academia Española (RAE) ha presentado este miércoles en Madrid el primer Diccionario de sinónimos, antónimos y voces afines elaborado por la institución, una obra editada por Espasa y avalada también por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que ya está disponible desde este mes de mayo para los hispanohablantes.

El acto de presentación se ha celebrado en la sede de la Academia y ha estado encabezado por el director de la RAE y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado. Durante el encuentro, la responsable del Instituto de Lexicografía de la RAE, Elena Zamora, explicó las principales características y el funcionamiento de esta nueva publicación.

La obra reúne más de 255.000 sinónimos o voces afines y más de 20.000 antónimos u opuestos distribuidos en más de 44.000 entradas. Se trata de un diccionario de carácter panhispánico concebido como herramienta de consulta para facilitar un uso más preciso y matizado del español.

Según ha explicado Zamora, la riqueza léxica del español obliga no solo a conocer las palabras, sino también a saber escoger el término más adecuado en función de cada contexto comunicativo. En este sentido, ha señalado que los hablantes desempeñan un papel fundamental en la creación y evolución de los sinónimos, especialmente en el lenguaje coloquial.

Un complemento del diccionario

El nuevo diccionario está pensado para servir de apoyo tanto a hispanohablantes como a estudiosos de la lengua y busca ayudar en la toma de decisiones lingüísticas en ámbitos profesionales, educativos y creativos. Además, la RAE lo considera un complemento del Diccionario de la lengua española.

Por su parte, Muñoz Machado ha destacado que esta publicación se enmarca dentro de las iniciativas impulsadas por la Academia para fomentar el lenguaje claro. El director ha subrayado que la institución trabaja junto a academias y organismos de distintos países en la elaboración de guías y herramientas que faciliten la comprensión y el manejo del idioma.

El responsable de la RAE ha concluido celebrando que la institución esté desarrollando este año varios proyectos inéditos en su historia.