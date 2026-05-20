PP y Vox eliminan las clases de árabe en Extremadura: "Se va a cumplir a rajatabla"

La Junta de Extremadura ha confirmado que eliminará el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros educativos de la región, una decisión que el Gobierno autonómico vincula directamente al acuerdo de coalición firmado entre PP y Vox.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha subrayado este miércoles que el cumplimiento del pacto es "total" y "sin excepciones". Según ha señalado, "está en el acuerdo de Gobierno y se va a cumplir a rajatabla", insistiendo en varias ocasiones en que "lo que está escrito, lo que está firmado, lo que está pactado se va a cumplir en su totalidad".

Fernández ha recalcado que "no hay opción a otra cosa" y que todos los puntos incluidos en el acuerdo entre ambas formaciones se ejecutarán "a rajatabla", incluyendo la supresión de este programa educativo.

Los dos centros afectados

Preguntado por el calendario de aplicación, el vicepresidente ha señalado que la intención del Ejecutivo es que la medida pueda aplicarse "desde ya", aunque el acuerdo firmado entre PP y Vox establece como fecha límite septiembre de 2026, coincidiendo con el inicio del próximo curso escolar.

La decisión afecta directamente al programa implantado en los colegios CEIP Gonzalo Encabo y CEIP Juan Güell, en el municipio de Talayuela, donde los consejos escolares habían solicitado su continuidad.

Estos centros, junto con equipos docentes, familias, las AMPA y el Ayuntamiento –gobernado por el PP con apoyo de Vox y Extremeñistas–, habían pedido mantener estas enseñanzas al considerar que favorecen la convivencia y la integración del alumnado. El consistorio también había respaldado la petición.

El programa

El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) lleva funcionando en Talayuela desde 2002 gracias a un acuerdo entre los Gobiernos de España y Marruecos. Actualmente, incluye clases voluntarias fuera del horario lectivo y apoyo lingüístico durante la jornada escolar. En total, participan alrededor de 80 alumnos en las clases de tarde y unos 110 reciben refuerzo en horario lectivo.

El profesorado del programa está contratado y financiado por Marruecos en el marco de ese acuerdo bilateral.

Talayuela, con unos 7.500 habitantes, es el municipio extremeño con mayor proporción de población extranjera, cercana al 30%, mayoritariamente de origen marroquí, vinculada en gran parte al trabajo en las explotaciones tabaqueras de la zona.

Por otro lado, el vicepresidente también se ha referido a presuntas irregularidades en empadronamientos de extranjeros en la provincia de Cáceres, asegurando que detrás de la inmigración ilegal puede existir un "negocio espurio" y defendiendo que el Ejecutivo autonómico actuará contra cualquier tipo de fraude que afecte al sistema público.