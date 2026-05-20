Un último consejo a mis alumnos en tiempos de IA

La IA está cambiando radicalmente el modo de escribir, el modo de leer, el modo de enseñar, el modo de aprender. Un ejemplo. Cuando el curso pasado planteé a mis alumnos hacer un ensayo de disertación, a los pocos minutos de anunciar el tema un alumno levantó la mano y leyó su escrito. Impecable formalmente y con un contenido digno. De hecho, estaba incluso demasiado bien escrito: formulación fluida, organización bien estructurada y referencias dignas de un estudiante con una cultura superior a la media para su edad. Mientras leía, sereno y preciso, la clase se mantenía en un silencio tenso, mezcla, sospecho, de admiración y cierta sorpresa. Era un buen alumno, pero en ese momento parecía que el Espíritu Santo había descendido sobre él, iluminándolo como a los apóstoles el día de Pentecostés. Cuando terminó su brillante exposición, me miró con el orgullo de quien había hecho una pequeña heroicidad, una breve pero contundente obra de arte. Naturalmente, en ese mismo momento, y ante la expectación de sus compañeros, le puse un cero.

No porque el texto fuera malo –era objetivamente bueno–, sino porque no era suyo. Había externalizado su pensamiento, había renunciado al diálogo silencioso consigo mismo del que hablaba Hannah Arendt, a ese juicio reflexivo ante lo singular que Kant exigía. Le faltaba el brillo, el riesgo, el espíritu. También los errores, la indecisión, incluso los modos de estilo que la IA típica detesta: frases largas, talante provocador, ese temblor de emoción en la vivencia que se trasluce en los textos vivos, no simulacros. En ese instante comprendí que no estábamos solo ante una herramienta más, como fue la invención de la escritura o de la imprenta, sino ante el síntoma de algo mucho más profundo, potencialmente devastador aunque promisorio si sabemos montar la ola de la IA como los fremen montan a los monstruosos gusanos de arena en Dune.

Precisamente estos días The Economist ha publicado un análisis titulado "The jobs apocalypse: a (very) short history" ("El apocalipsis laboral: una historia (muy) breve") en el que advierte que el desempleo masivo inducido por la IA será algo sin precedentes en la historia humana. Nunca antes una tecnología había amenazado con reducir de forma general la demanda de trabajo. Y sin embargo, lo más inquietante no es solo la pérdida de empleos, apunto, sino la posible pérdida de la propia condición humana.

Mientras observaba a aquel alumno orgulloso de un texto que no había gestado, me vino a la mente una película lejana, con el mismo escalofrío que sentí cuando terminé de verla siendo un jovenzuelo, pero que encajaba ahora como una profecía terrorífica: La invasión de los ladrones de cuerpos, en sus distintas versiones –Siegel, Kaufman, Ferrara–. Humanos reemplazados uno a uno por réplicas alienígenas perfectas, idénticas en inteligencia y apariencia, pero vacías de emoción, de duda, de singularidad. Piensan, razonan, producen… pero ya no son. Han sido absorbidos dentro de una colmena que no tolera la desviación, el disenso, la polarización. También recordé Planeta prohibido, de Fred M. Wilcox, que cuenta la historia de una civilización altamente desarrollada pero que se autodestruye por no ser capaz de asimilar una tecnología que, al cumplir sus deseos más profundos, termina provocando un apocalipsis no solo laboral sino universal.

Heidegger ya nos advirtió de que la esencia de la tecnología moderna no es algo técnico, sino un modo de revelar el mundo que lo convierte todo en "reserva de existencias", en material inerte disponible. Philip K. Dick, por su parte, pobló sus novelas de androides que parecían humanos pero que no se contentaban con parecer, sino que querían ser. Es decir, luchaban por tener esa chispa empática, esa interioridad irreductible, que hace que las lágrimas no se pierdan en la lluvia porque tendrán sentido como las cenizas enamoradas de Quevedo. Aquel ensayo impecable de mi alumno era una muestra de que estaba alienándose, dejándose robar el alma. Sin saberlo, estaba empezando a convertirse en alguien que no era él. ¿Conseguiría despertarlo a él y a sus compañeros antes de que fuese tarde?

Sin embargo, el alumno que obtuvo aquel cero originario ha terminado haciendo brillantes y densas disertaciones, originales y propias. Y sin necesidad del Espíritu Santo. Sencillamente sacando de sí mismo ese espíritu de originalidad y rigor al que nos animó Kant: "¡Sapere aude!", atrévete a pensar por ti mismo. Y es que el peligro no está en la IA. Ya nos advirtió Shakespeare que no buscásemos el origen de nuestros problemas en las estrellas, sino en nosotros mismos.

En este caso, el problema viene de padres que abandonan a sus hijos desde pequeños a la tutela de las pantallas; de un sistema educativo que censura y expulsa a los profesores que encarnan y animan al pensamiento fundamentado además de crítico (de Jordan Peterson a Jonathan Haidt pasando por Richard Dawkins) para sustituirlos por meros burócratas de temarios fosilizados o animadores socioculturales idólatras de Kahoot y Canva; de los propios alumnos que se autoinmolan en el altar de títulos académicos conseguidos sin esfuerzo, sin pensamiento, sin verdadero y genuino interés de aprender.

¿La solución? Permítanme unas recomendaciones basadas en mi experiencia como docente, lector y escritor. Padres: compren más libros en papel que pantallas a sus hijos; y que sean clásicos, no productos reciclados por una industria editorial que cada vez más fabrica best sellers con frases recortadas, emociones simplificadas y mensajes ideologizados cargados de sermones políticamente correctos. Profesores: rebélense contra la mediocridad burocrática de tecnócratas de la pedagogía, que pretenden sustituir la clase magistral de profesores especializados que aman sus materias por rúbricas prefabricadas de "profes" sin conocimiento real. Alumnos: atreveos a pensar por vosotros mismos porque el día de mañana os preguntarán en entrevistas de trabajo no lo que sabéis, sino lo que no sabéis pero os interesaría investigar. Recuerden: los loros, los chimpancés y las IAs pueden dar respuestas, pero solo las personas pueden realizar la marca de la casa de la auténtica humanidad: la capacidad de plantear problemas, es decir, hacer preguntas. Un niño de cualquier latitud, raza y cultura hace hasta los cinco años unas 40.000 preguntas. ¿Cuántas preguntas han hecho hasta ahora motu proprio los loros, los chimpancés y las IAs? Cero.

Un último consejo para un estudiante en tiempos de IA. No es una cuestión de inteligencia sino de sabiduría, esa transformación de la información en pensamiento gracias al coraje político, la creatividad artística y la empatía ética. Así que pregúntate a ti mismo sobre lo que piensas y sobre lo que estás dispuesto a hacer por llevar a cabo tus propias ideas. Entonces, y solo entonces, no solo conseguirás un puesto de trabajo, diga lo que diga The Economist, que te haga ganarte la vida y realizarte como persona, sino que no te habrás convertido en una máquina, un zombi, un alienígena desalmado. Porque tendrás un espíritu, quizás no santo, pero sí modesto y auténticamente humano.