La RAE explica el error que cometes al pagar la cuenta: ¿es 'apoquinar' o 'acoquinar'?

Hay expresiones que aparecen justo en el momento en el que llega la cuenta. Ese instante en el que alguien asegura que se ha dejado la cartera o promete un Bizum "luego", surge una duda lingüística que muchos pasan por alto. Porque no es lo mismo "apoquinar" que "acoquinar", aunque ambas palabras suenen parecidas y se mezclen con frecuencia.

La confusión es habitual en conversaciones informales, especialmente porque las dos formas existen en español. Sin embargo, solo una sirve para hablar de pagar dinero, mientras que la otra tiene un significado completamente distinto.

La palabra correcta cuando toca pagar

Si el contexto es una comida entre amigos, un gasto compartido o una factura inesperada, el verbo adecuado es "apoquinar". Según el Diccionario de la lengua española, significa "pagar o cargar, generalmente de mala gana, con el gasto o la parte del gasto que a alguien le corresponde".

Su uso es principalmente coloquial y suele llevar implícita cierta resignación. No es extraño escuchar frases como "al final me tocó apoquinar" cuando alguien acaba pagando más de lo previsto o asumiendo un desembolso que no esperaba.

El verbo que muchos usan por error

La duda suele aparecer porque existe una palabra muy similar: "acoquinar". A diferencia de "apoquinar", este verbo no tiene relación con el dinero ni con hacerse cargo de un gasto.

La Real Academia Española recoge "acoquinar" con significados como "amilanar", "acobardar" o "hacer perder el ánimo". Es decir, alguien puede sentirse acoquinado ante una situación difícil, una discusión o un problema, pero no "acoquina" una cena ni el coste de unas vacaciones.