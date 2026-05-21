Nacho Cano vence al Consejo de Ibiza: la UE avala el registro de la marca 'Ibiza Paradise'

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) ha rechazado la demanda del Consejo de Ibiza para anular las marcas Ibiza Paradise e Ibiza Paradise by Nacho Cano que estaban asociadas al musical del creador de Malinche y exmiembro de Mecano. El organismo ha desestimado las impugnaciones de la institución balear, que tendrá que abonar 900 euros en concepto de las costas relativas al proceso.

El Consejo de Ibiza señaló que tanto la denominación Ibiza Paradise como Ibiza Paradise by Nacho Cano transmitían un mensaje que daba a entender que los servicios que se prestaban se llevaban a cabo en la isla, pues no incluían elementos gráficos ni logotipos distintivos.

La UE da la razón a Nacho Cano

La Euipo, por el contrario, ha concluido que los elementos que forman la marca no son suficientemente claros como para que el público identifique que los servicios se ofrezcan en la isla o que la experiencia de ambiente paradisíaco ocurra allí. Según la Euipo, "esta combinación de palabras no transmite un mensaje claro a los consumidores sobre qué tipo de conexión podría existir entre las palabras que forman la marca impugnada y, por lo tanto, no pueden, sin una reflexión más profunda, imaginar que se produce una experiencia paradisíaca en Ibiza con solo percibir la marca".

Asimismo, apuntan que, "por lo tanto, la marca impugnada no describe los servicios en cuestión, sino que, en todo caso, se limita a evocarlos de una forma genérica e indeterminada, contrariamente a lo alegado por el solicitante", concluyen.