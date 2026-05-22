80 religiosos asesinados por el "odio a la fe" del bando republicano serán beatificados

El Papa León XIV ha firmado este viernes el decreto de beatificación de 80 mártires asesinados por el bando Republicano durante la Guerra Civil española que "dieron su vida por la fe" en la Diócesis de Santander entre 1936 y 1937. El Pontífice ha reconocido que todos ellos fueron asesinados "por odio a la fe" y en un escenario de "persecución".

El sacerdote Francisco González de Córdova, de 48 años en el momento de su muerte y párroco de Santoña, encabeza la lista, en la que figuran 67 sacerdotes diocesanos, tres religiosos carmelitas, otros tres seminaristas y siete laicos -cinco miembros de la Acción Católica, un juez de Primera Instancia y un maestro católico-.

Así lo ha aprobado el Pontífice tras recibir en audiencia al prefecto del dicasterio para la Causa de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, según ha informado la Diócesis este viernes. Este proceso diocesano fue iniciado en julio de 1996 por el entonces obispo de Santander, José Vilaplana, y ha culminado ahora con la aprobación por parte del Santo Padre.

"Demos gracias a Dios por la vida y el testimonio de nuestros mártires. Pidamos su intercesión por nuestra querida Diócesis de Santander, para que seamos una verdadera familia y podamos dar abundantes frutos de amor y de esperanza", ha manifestado el actual obispo de Santander, monseñor Arturo Ros.

Estos 80 asesinatos se enmarcan en un contexto de las mayores persecuciones que ha sufrido la Iglesia Católica en más de dos mil años. Y es que, en España, en tan solo tres años, de 1936 a 1939, durante la Guerra Civil, el bando republicano asesinó a 12 obispos, un administrador apostólico, 4.184 sacerdotes y seminaristas, 2.365 religiosos, además de 297 monjas.

Este "odio a la fe" señalado por el Pontífice sigue vigente en el Gobierno actual de Pedro Sánchez y en la extrema izquierda, que maniobra constantemente para amordazar la religión católica en los colegios españoles. Sin ir más lejos, hace un escaso mes, la formación de Yolanda Díaz, propuso en el Congreso de los Diputados prohibir las clases de religión en colegios públicos y concertados. Y todo ello, sin olvidar el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez para desbaratar el Valle de los Caídos y remover el pasado de España.