Azcón, sobre los murales de Sijena: "Cometí el error de hablar con Illa. Me engañó"

El Tribunal Supremo ordenó en mayo del año pasado que las pinturas murales de la sala capitular del Real Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca), retiradas y llevadas al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para su restauración y conservación, pero nunca devueltas, volvieran a su lugar de origen . En su momento, la exconsejera de Cultura catalana, Laura Borràs, habló de "catalanofobia institucional". Ahora, el MNAC requiere a las monjas de Sijena el dinero que les pagó en su día por la compra de 41 piezas artísticas del monasterio, más la actualización del IPC y los gastos de custodia. Por su parte, la Generalidad de Illa le reclama al Gobierno de Aragón 791.188 euros por la adquisición y conservación de otras 56 obras.

Sobre este tema se ha pronunciado el presidente de Aragón, Jorge Azcón , en la entrevista que le ha hecho este viernes Federico Jiménez Losantos en el programa especial de Es la mañana de Federico de esRadio que se ha grabado en Zaragoza. El líder del Ejecutivo autonómico ha declarado que las pinturas murales de Sijena "van a volver al lugar en el que tienen que estar, que es Sijena, y sus legítimos propietarios, los aragoneses, vamos a ejercer nuestros derechos y vamos a llevarlos hasta donde sea necesario".

Azcón ha reconocido que, hace unos días, cometió "el error de hablar con Salvador Illa": "Él vino a Zaragoza a un medio y cometí el error de hablar con él sobre este asunto, pensando en que en el momento en que haya una sentencia judicial sin posibilidad de recurso, ‘espero que colaboréis’. Me dijo que sí. Me engañó. Por desgracia, no salía de mi asombro".

El presidente regional en funciones ha apuntado que "no es que la sentencia esté a favor de la comunidad autónoma de Aragón, sino que el juzgado de primera instancia está ejecutando la sentencia". "Quien quiera desobedecer al juez, que apechugue con las consecuencias", ha apostillado.