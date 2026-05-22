JCC Pokémon Pocket anuncia 'Impulso Paradójico': fecha y novedades de la nueva expansión

El Juego de Cartas Coleccionables (JCC) Pokémon Pocket recibirá su próximo sobre de mejora temático, titulado Impulso Paradójico, el próximo 28 de mayo de 2026. La compañía ya ha publicado el tráiler oficial de presentación a través de su canal de YouTube.
Pokémon del pasado y del futuro
La nueva expansión está inspirada directamente en las mecánicas de los videojuegos Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Su principal atractivo es la introducción de las cartas de Pokémon del pasado y del futuro en el formato digital de JCC Pokémon Pocket. Entre las novedades más destacadas, los entrenadores podrán coleccionar a los Pokémon Legendarios Koraidon y Miraidon.
Calendario de eventos confirmados
Junto con el lanzamiento de la expansión, The Pokémon Company ha detallado la hoja de ruta de eventos para los meses de mayo y junio:
- Finales de mayo a principios de junio: Se activará el Evento de emblemas de Impulso Paradójico, donde los jugadores competirán en batallas para obtener emblemas exclusivos, polvo iris y otros artículos.
- Principios de junio: Arrancará la Semana de la comunidad, enfocada en el intercambio de cartas con recompensas como relojes de arena y accesorios.
- Mediados a finales de junio: Se celebrará el Evento de obtención de Ceruledge ex mediante batallas en solitario para conseguir sobres promocionales de la Serie B vol. 9.
- Mediados a finales de junio: Estará disponible el Evento de elección mágica, que introducirá misiones para obtener cupones de compra e intercambiarlos por cartas promocionales de Sableye y Floragato.