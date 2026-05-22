JCC Pokémon Pocket anuncia 'Impulso Paradójico': fecha y novedades de la nueva expansión

El Juego de Cartas Coleccionables (JCC) Pokémon Pocket recibirá su próximo sobre de mejora temático, titulado Impulso Paradójico , el próximo 28 de mayo de 2026. La compañía ya ha publicado el tráiler oficial de presentación a través de su canal de YouTube.

Pokémon del pasado y del futuro

La nueva expansión está inspirada directamente en las mecánicas de los videojuegos Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura . Su principal atractivo es la introducción de las cartas de Pokémon del pasado y del futuro en el formato digital de JCC Pokémon Pocket. Entre las novedades más destacadas, los entrenadores podrán coleccionar a los Pokémon Legendarios Koraidon y Miraidon.

Calendario de eventos confirmados

Junto con el lanzamiento de la expansión, The Pokémon Company ha detallado la hoja de ruta de eventos para los meses de mayo y junio: