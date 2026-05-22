Ofensiva de Pradales contra el Gobierno para llevarse el Guernica al País Vasco

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que va a "seguir insistiendo" en la petición de traslado del Guernica de Picasso al País Vasco y no da "por perdido absolutamente nada", en lo que supone otra exigencia del separatismo al Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha señalado que su Gobierno trasladará al Ejecutivo "un informe técnico y una propuesta" que está preparando y continúa a la espera de que se produzca la reunión prevista entre la vicelehendakari Ibone Bengoetxea y el ministro de Cultura. Hace un escaso mes, Ernest Urtasun rechazó la exigencia del PNV para que el cuadro "pueda cumplir 90 años más" después de alegar la fragilidad del lienzo.

Pradales solicitó el pasado mes de marzo a Sánchez el traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso al Museo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo de la conmemoración del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno vasco y del bombardeo de Guernica, y, según ha asegurado este viernes Imanol Pradales, "jamás" va a dar por perdida la petición de traslado.

"No podemos dar por perdido lo que, de alguna forma, hemos venido reclamando durante décadas desde Euskadi por diferentes vías", ha insistido en una entrevista concedida a Radio Euskadi. Según ha explicó, están preparando "un informe técnico y una propuesta" que hará llegar al Gobierno y, en su caso, al Museo Reina Sofía, donde se encuentra el cuadro y que hizo público un informe que desaconsejaba su traslado, debido a su estado delicado.

En palabras del lehendakari, "es una cuestión en la que vamos a ser insistencialistas". "Vamos a seguir insistiendo, y no damos por perdido absolutamente nada, más allá de la respuesta que hemos recibido del Museo Reina Sofía. Porque hoy por hoy, el ministro de Cultura no ha dicho que no de manera formal", ha asegurado.

En este sentido, Pradales ha recordado que sigue "pendiente" la reunión entre su número dos y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, con el titular de Cultura, Ernest Urtasun, y que debería celebrarse porque "lo que se espera de dos gobiernos serios es que, cuando se solicita una reunión, se pueda producir y se escuche la propuesta vasca".