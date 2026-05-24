Las Ventas acoge la presentación de 'Morante, del calvario a la gloria': "Es una historia digna de contar"

Meses después de que Morante de la Puebla se cortara la coleta, la fiesta sigue viva con la certeza de que será imposible llenar el vacío que dejó un matador que, en realidad, no se ha ido del todo. De hecho, desde el inicio de la temporada ya se conocía que había programado un gran número de actuaciones, algo que permitiría a los aficionados seguir disfrutando de su arte y, a la fiesta, continuar nutriéndose de la magia del que es, sin duda, uno de los más grandes genios de la historia de la tauromaquia.

Así las cosas, este sábado se ha presentado en la Plaza de Las Ventas el libro Morante, del calvario a la gloria (Jarana, 2026), escrito por los periodistas Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano, obra en la que rubrican una crónica de la histórica temporada que el maestro de La Puebla del Río culminó el pasado 12 de octubre cortándose la coleta en el coso madrileño. El acto, en el que han intervenido los autores y donde el también periodista Jesús Fernández Úbeda ha ejercido de maestro de ceremonias, ha contado además con la participación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Una obra de colección

Morante, del calvario a la gloria no es sólo una crónica periodística sobre la histórica temporada del año 2025 de Morante de la Puebla. En palabras del periodista Jesús Fernández Úbeda, encargado de iniciar la presentación del libro, la obra es "un ensayo hondo, profusamente ilustrado, que combina el periodismo narrativo, la crónica, el análisis, la reflexión antropológica y filosófica".

De este modo, expresando el impacto que produjo en él la fiesta, Fernández Úbeda quiso recordar cómo "cuando Javi me llevó a los toros por primera vez, yo me di cuenta de que yo iba con el torero: era una lucha muerte entre uno de mi especie y un bicho de quinientos kilos". En este sentido, destacó que, si bien la fiesta de los toros supone para él un espectáculo que puede llegar incluso a ser aburrido por momentos, en realidad se engrandece "cuando pasa algo, cuando se activa el duende, cuando se activa ese no sé qué, que no se sabe lo que es, que es lo único que importa, y que te hace levantarte y te hace elevar el alma".

Además, el periodista destacó que Morante "es un genio que torea como quien dialoga con lo trascendente, que ha resignificado el toreo, y que nos recuerda que la tauromaquia es cultura, memoria compartida y rebeldía ante el cartón piedra". Así, poniendo en valor la obra de Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano, subrayó que el libro es una "obra de colección" en la que los autores "confrontan con la verdad, la belleza y lo inesperado".

Por su parte, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, incidió también en que "el libro es una obra de arte" y destacó el impacto que supuso presenciar el pasado 12 de octubre la faena de Morante de la Puebla tras la que el genio cigarrero decidió cortarse la coleta en pleno éxtasis. "Llevaba ya 28 años como matador de toros y siempre había sido un maestro lleno de arte y de personalidad", recordó, subrayando cómo "en los últimos tiempos, y muy especialmente en esta última temporada, se había convertido en algo más: en una figura legendaria del toreo".

Pero la influencia de Morante va más allá. Según Esperanza Aguirre, "Morante ha llegado a ser, además, un modelo a la hora de cuidar la forma de vestir, de moverse y de existir en el ruedo". Además, quiso recordar que "esa tarde del 12 de octubre, los miles de espectadores que abarrotábamos Las Ventas vimos esa verdad en estado puro en las emocionantes verónicas de su primer toro, y la vimos también en cómo después de la voltereta, semiinconsciente, se negó a marcharse a la enfermería y completó una faena perfecta rematada con una estocada inmejorable".

No obstante, durante su intervención la expresidenta de la Comunidad de Madrid también reflexionó acerca de la esencia de la tauromaquia y el papel central que tiene el toro como animal. "El toro bravo es la paradoja más admirable que ha producido la relación entre el hombre y lo humano", subrayó. En este sentido, enfatizó que, si bien el hombre históricamente ha tratado de lograr que el resto de animales le sirvieran "dócilmente", en el caso del toro "los ganaderos llevan siglos dedicándose justo a lo opuesto: a conservar su fiereza, a guardar como un tesoro su bravura salvaje". Precisamente, por este motivo, "sin los ganaderos, los toreros y los aficionados, el toro bravo no existiría".

Finalmente, Esperanza Aguirre también quiso defender la estrecha conexión que existe entre la tauromaquia y la historia de España. Concretamente, citando a Ortega y Gasset, destacó que "los toros llevan siglos siendo una fuente de inspiración para muchos de los más grandes creadores". Así, enfatizando el papel fundamental que ha tenido y sigue teniendo Morante para la tauromaquia en este contexto, la expresidenta de la Comunidad de Madrid reivindicó la figura de Morante, porque "como dicen los autores, nadie llega a la gloria sin haber pasado antes por un calvario, y Morante conoce muy bien las dos".

Objeto de fascinación

Con todo, durante su intervención, Diego Sánchez de la Cruz, recordando a los periodistas Elia Rodríguez, Miguel Ángel Moncholi y Julián Agulla, explicó cómo los toros siempre han formado parte de su vida, si bien su acercamiento definitivo a la fiesta se produjo cuando, estando en California, llegó simultáneamente la prohibición en Cataluña y en Quito. "Eso me acerca a la tauromaquia desde una posición de rechazo al prohibicionismo y la censura", confesó, señalando que, no obstante, también despertó en él la curiosidad. "Ahí empieza una nueva etapa: la etapa de acercarse al toreo ya no solo como acto afirmativo, sino también el ir conociendo todos los matices y la riqueza", explicaba.

En relación con la figura de Morante de la Puebla, Sánchez de la Cruz explicó que la fascinación que le despertó el genio cigarrero se dio "de forma prácticamente inmediata", precisamente "desde la primera oportunidad que tengo de presentar sus actuaciones y quedo prendado de su toreo". Sin embargo, profundizando en la historia personal del torero, el periodista quiso subrayar que "además es que hay un personaje detrás: un hombre que ha librado una batalla descomunal consigo mismo, con un toro interior, y que ha sabido, no solamente sobrevivir, sino también sobreponerse".

Así las cosas, Sánchez de la Cruz destacó que el motivo que le llevó a escribir el libro junto con su compañero de profesión y afición fue la sensación de estar viviendo algo único durante la temporada que protagonizó el año pasado Morante de la Puebla. De hecho, quiso subrayar que el matador ha roto con las ideas que estaban especialmente arraigadas en la fiesta: por un lado, que existe una clara distinción entre los toreros artistas y los toreros de valor, y por otro, que el toreo se ejecuta únicamente buscando la quietud. "Morante no solo torea con las manos, torea con las piernas, y ha roto con esa idea de que todo lo que se haga en la plaza tiene que girar en torno a esa quietud, que por momentos puede ser verdaderamente emocionante, pero también a menudo cae en el gesto impostado", subrayó.

En último término, Sánchez de la Cruz también puso en valor la forma en que Morante logró culminar una temporada histórica que, sin embargo, comenzó en el calvario. "Morante empieza la temporada 2025 sujeto a un tratamiento de electroshock y termina la temporada saliendo a hombros por la Plaza de Toros de Las Ventas; supera distintas enfermedades y trastornos y situaciones que afectan a su salud mental, y culmina el hito de verdaderamente romper con todos los cánones establecidos", subrayó.

Del mismo modo, Javier Romero Jordano, coautor de Morante, del calvario a la gloria, no pudo sino sentenciar que "Morante es el artista definitivo", señalando que su historia "es una historia digna de contar". De hecho, aseguró que "si estuviéramos hablando de un boxeador del Bronx, con esta historia de superación que empieza en el hospital con electroshocks, tendríamos a Scorsese o Fincher pugnando por un Oscar".

El periodista además incidió en el interés que genera la figura de Morante dentro del mundo del toro, lo que explica la aparición de distintas obras sobre el maestro de La Puebla del Río. En este sentido, explicó que Morante, del calvario a la gloria es un libro escrito "con pasión, una crónica, además de un ensayo y una reflexión, que está cuajada por setenta fotografías de los mejores fotoperiodistas del momento". Así, Romero Jordano destacaba que es una obra sobre un momento muy concreto de la historia de la tauromaquia: "es la crónica de la mejor temporada de un matador de toros en la historia del toreo".