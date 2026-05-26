Cultura accede y evita la salida de España de un documento con la firma de Cervantes

El Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites para declarar la inexportabilidad de un documento notarial de 1593 en el que figura la firma autógrafa de Miguel de Cervantes y que está previsto que salga a subasta este miércoles, 27 de mayo, en Madrid. La medida busca garantizar que la pieza no pueda abandonar el territorio español mientras se estudia su posible protección patrimonial.

El documento forma parte de un protocolo notarial del escribano sevillano Luis de Porras y se encuentra vinculado a los fondos históricos conservados en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, donde se custodian los protocolos de los escribanos de la ciudad. Según la información facilitada, estos documentos integran una parte relevante del archivo notarial histórico sevillano.

Un protocolo notarial del siglo XVI

El documento en cuestión procede de un protocolo notarial fechado en 1593, elaborado ante el escribano Luis de Porras en Sevilla. En él aparece la firma de Miguel de Cervantes, lo que ha motivado su inclusión en los procedimientos de protección activados por el Ministerio de Cultura.

De acuerdo con la documentación disponible, el escrito habría sido separado de su volumen original en algún momento del siglo XIX, aunque no se ha podido determinar con precisión cuándo ocurrió esta extracción. Este tipo de alteraciones en fondos históricos notariales es un fenómeno documentado en distintos archivos europeos, especialmente en piezas que han pasado por colecciones privadas.

El protocolo original forma parte actualmente de los fondos conservados en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, institución encargada de la custodia de los documentos notariales históricos generados en la ciudad.

El trámite de inexportabilidad

La declaración de inexportabilidad es una figura prevista en la normativa de Patrimonio Histórico Español. Permite al Ministerio de Cultura adoptar medidas cautelares cuando se considera que un bien cultural puede requerir protección específica antes de que la Administración autonómica competente inicie un expediente de protección más amplio.

En este caso, la medida implica que el documento no podrá salir de España mientras se tramitan los procedimientos administrativos correspondientes. Posteriormente, corresponderá a la comunidad autónoma en la que se ubique la pieza tras la subasta decidir la eventual incoación de un expediente de protección definitivo.

El Ministerio ha señalado que la activación de este mecanismo responde a las circunstancias del bien y a su próxima puesta a la venta en una subasta pública en Madrid.

Intervención institucional

El inicio del expediente de inexportabilidad se ha producido también tras la petición formulada por la Junta de Andalucía, según recoge el comunicado oficial. La colaboración entre Administraciones es un elemento habitual en este tipo de procedimientos cuando se trata de bienes vinculados a archivos históricos autonómicos.

El documento, al proceder de fondos notariales sevillanos, se encuentra vinculado a la gestión archivística de la comunidad autónoma andaluza, aunque su régimen de protección se articula a través de la normativa estatal de patrimonio.

El proceso abierto ahora no supone la declaración definitiva de protección, sino una medida temporal que permite asegurar la permanencia del bien en el país mientras se evalúa su relevancia patrimonial y su posible incorporación a alguna de las figuras de protección previstas.