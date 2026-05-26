Detenido el dramaturgo Ramón Paso por una presunta agresión sexual a una menor de 15 años

El dramaturgo y director teatral Ramón Fernández Paso ha sido detenido por la Policía Municipal de Madrid tras ser acusado de una presunta agresión sexual a una alumna menor de edad en la capital, según ha avanzado el diario El Mundo. El detenido es dramaturgo, guionista y director de escena, además de nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela.

Los hechos se produjeron el pasado 23 de mayo en las inmediaciones del Paseo del Prado y la calle Alcalá, junto al Banco de España. Varios testigos alertaron a una patrulla tras observar una situación que describieron como "de carácter sexualizado" entre un hombre adulto y una menor de 15 años. Según su relato, habrían visto besos y tocamientos en un banco de la zona.

Posteriormente, los agentes interceptaron al sospechoso cuando caminaba junto a la menor cerca del entorno del Banco de España. En el momento de la identificación, el detenido afirmó ser profesor de teatro de la joven y aseguró que ambos se encontraban paseando tras un supuesto incidente previo en el instituto. Según su versión, la menor le había llamado tras un problema con un compañero de clase, y se habían reunido para "dar una vuelta" por el centro de Madrid.

La menor, según el relato policial recogido por El Mundo, explicó a los agentes que contactó con su profesor después de sufrir un episodio incómodo con otro estudiante durante una actividad escolar. La joven habría reconocido algunos de los hechos descritos por los testigos, aunque afirmó que el adulto "la estaba consolando". Más tarde, según fuentes policiales, llegó a manifestar que existieron relaciones consentidas, si bien la edad de consentimiento en España es de 16 años.

Tras las declaraciones de los testigos y de la propia menor, la Policía procedió a la detención del dramaturgo, que fue trasladado a dependencias policiales de la UFAM para continuar con la investigación. La menor, por su parte, fue atendida en un centro médico.

Otras denuncias previas por agresión

El caso se suma a otras investigaciones previas en las que el dramaturgo ya había sido señalado. En 2024, la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia por presuntos delitos contra la libertad sexual en los que se recogían testimonios de varias mujeres por hechos ocurridos entre 2018 y 2023 en el ámbito profesional teatral.

De hecho, en 2024 se cancelón la obra 'Jardiel enamorado' –en la que participaba el actor Pepe Viyuela y Ramón Fernández Paso era director– por una denuncia de la Fiscalía contra por presunto acoso sexual.

Por el momento, el caso continúa bajo investigación policial y judicial.