La Fundación Villacisneros analiza el presente y el futuro de la Hispanidad

El próximo miércoles 27 de mayo a las 19:30, la Fundación Villacisneros concluye el ciclo en el que ha intentado dar una visión panorámica de lo que supuso para España el descubrimiento de América y su separación de la Corona.

Con este evento se cierra positivamente el ciclo de eventos de la América española que trata sobre el legado de España bajo el título La Hispanidad: presente y futuro.

Y es que "la Hispanidad es un concepto llamado a jugar un papel importante en el mundo si somos capaces de aunar fuerzas entre todos los hispanos y España además se toma en serio jugar un papel de liderazgo al frente de ese proyecto", detallan desde la Fundación Villacisneros.

El evento será en el Espacio Bertelsmann en la calle de O'Donnell, 10, e intervendrán Carlos Leáñez Aristimuño, profesor universitario e hispanista, y Gonzalo Figar, columnista y profesor.