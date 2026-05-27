El Sello de Akira: llega el nuevo villano de Batman, acaba el Castigador y vuelve Lobezno

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que cada mes elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de mayo, analizamos al nuevo villano de Batman, el final de la mini serie del Castigador y el Salvaje Lobezno.

Llega el Minotauro a Gotham

¿Quién tiene mejores villanos en el mundo de los cómics? Batman. ¿Tenemos uno nuevo? Sí. Y encima lo dibuja el español Jorge Jiménez. Si necesitan algo más para que les pique la curiosidad deben ser muy exigentes porque esto es canela en rama. Además, en esta cabecera en la que ya analizamos el número 1 en su día, se marca un punto de inflexión visual con el regreso de Batman a los tonos clásicos gris y azul claro y eso es un guiño a los nostálgicos que un servidor agradece.

El statu quo de la cabecera nos lleva a la reubicación de aliados históricos como James Gordon, alejado ya de su puesto de comisario, y el añorado Alfred, quien asume un rol inédito fuertemente ligado a la vanguardia tecnológica. Básicamente, aparece como un holograma para que Batman consulte con él todas sus dudas. Sigue muerto, pero vuelve a estar presente.

Hablando de tecnología, Jorge Jiménez firma un trabajo descomunal a la hora de presentarnos los elementos del traje de Batman, su bat-equipo (gadgets) y, por supuesto, su batmóvil. Y lo veremos en tierra y en el aire, lo que también nos ayudará a comprobar el nuevo toque de Fraction y Jiménez para Gotham.

Y es en ese contexto donde aparece el Minotauro, el nuevo villano, que tiene una pinta descomunal tanto por su figura y diseño como por lo que representa. En este número debuta y lo hace con momentos extraordinariamente buenos. Tiene fuerza, presencia y encima asusta con el mero movimiento de una mano, la cual cuenta con más dedos de lo habitual. En concreto, siete. Ojo a lo que ocurre cuando este hombre cierra esa mano tan poderosa. Y no, no es que tenga poderes, pero sí se ha apoderado de todo.

Esta grapa sirve como presentación del Minotauro y, a la vez, sigue dejando grandes imágenes de acción del propio Batman. Aparte de esas splash pages de Jorge que son oro puro, el modo en que Fraction le da texto a este villano es maravilloso. Cada palabra cuenta y cada forma de mostrar su poder asusta. No sé qué será de este Minotauro, pero a mí, de primeras, me tiene enamorado. Y ojo al diseño de Jorge, con un casco que luce tal que así:

Por si acaso, aclaro el papel del Minotauro. ¿Conocen a Kingpin en Marvel? Pues por ahí van los tiros y... los dedos.

Precio: 3,80 euros.

El Castigador finaliza como se esperaba

Volvió el Castigador y lo hizo con esta miniserie de transición entre la etapa de Aaron y la que vendrá próximamente. En esta miniserie Red Band —es decir, sin censura—, vemos al Castigador con amnesia. Kingpin aparece de fondo con una trama sospechosa que relaciona a ambos personajes, porque el segundo controla la mente del primero. Como se pueden imaginar, si se junta a estos dos, hay sangre por todas partes. Y eso es lo que da la cabecera. Ni más ni menos.

Este es el Castigador bestia y contundente de siempre. No tiene un gran guion, pero es que tampoco es el cometido de estos cinco números, y tampoco iba a ser diferente en el último. Sangre, tiros y venganza. Es lo que hay y, sabiéndolo, a mí me ha gustado. Tiene escenas bizarras y muy explícitas y, además, se consigue que vuelva ese Castigador que no tiene piedad de nadie. Es lo que pedíamos tras ese Punisher que Aaron convirtió en el jefe de la Mano. Ahora tenemos al Frank de siempre y ya solo por eso vale la pena echarle un ojo.

Mi conclusión es que son cinco grapitas disfrutonas para los amantes del personaje y que dan lo que prometían. Cumple con la etiqueta de Red Band sin censura y nos devuelve a Frank Castle al estilo callejero y de mafias. Cuenta con mi voto.

Precio: 3,30 euros

Lobezno vuelve a ser Salvaje y pronto volverá Cóccolo

Estos últimos meses en España se ha pausado temporalmente la numeración y el avance de la línea normal de Lobezno para priorizar la publicación de miniseries y cruces especiales ligados a los eventos globales de Marvel . Esta estrategia responde a la necesidad de sincronizar el calendario con las grandes sagas americanas, derivando al personaje hacia cabeceras y arcos independientes en formato de tomo o comic-book con lomo.

Durante este parón de la trama central, los lectores han recibido lanzamientos específicos como Guerra de Veneno: Lobezno , Laura Kinney: Lobezna o el recopilatorio Inferbezno , manteniendo la presencia del mutante en las librerías.

Pero ahora antes del regreso de la cabecera de Ahmed y el dibujante Martín Cóccolo, tenemos esta grapa de Salvaje Lobezno guionizada por Devmalya Pramanik. En este caso nos metemos en una historia con tintes de terror que recupera al Logan de siempre. Es disfrutona y el toque de terror me gusta, hecho que hace que tenga aún más ganas del regreso de la cabecera principal. Te servirá para volver a situarte dentro del Logan actual y como historia aparte no está mal. ¿De leer y guardar? Se podría decir que sí. Para completistas y para aquellos que, como yo, no pueden vivir sin el Lobezno de siempre.

Precio: 5.50 euros.