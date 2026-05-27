'La muerte de los Inhumanos': acción, sangre y redención para los más fieles de Marvel

Empecemos la casa por los cimientos. Los Inhumanos son una raza oculta de superhumanos de Marvel Comics, creados evolutivamente por los alienígenas Kree a través de experimentos genéticos con humanos primitivos. Para activar sus habilidades únicas y mutaciones físicas, cada miembro debe exponerse a las Nieblas Terrígenas durante un ritual sagrado de madurez. Estas nieblas pueden funcionar si tienes el gen necesario. Si eres un humano sin él morirás. Liderados por su silencioso rey Black Bolt (Rayo Negro), el cual puede matarte con un solo susurro, y la reina Medusa, esta sociedad vive aislada de la humanidad en la ciudad flotante de Attilan, rigiéndose por un estricto sistema de castas y una cultura mística fuertemente ligada a su herencia genética.

Dado el contexto hoy traemos otro cómic más de los Inhumanos a la sección. Ya reseñamos Inhumanos vs. Patrulla X y ahora toca uno en solitario del grupo. Es la muerte de los Inhumanos aunque ya les adelanto que aquí hay mucha niebla terrígena que cortar.

Enseguida vamos con la reseña. Antes, apartado técnico del cómic: guion de Donny Cates, dibujo de Ariel Olivetti, contiene Death of the Inhumans 1-5, cartoné tapa dura, editorial Panini, 136 páginas y un precio de 20 euros.

Vamos con la reseña

Un cómic funcional del grupo

En este caso la trama arranca con un ultimátum brutal de la nueva dirigencia del Imperio Kree: "Unirse o morir". Tras sufrir pérdidas masivas, los alienígenas reclaman a los Inhumanos como sus armas biológicas legítimas y ante la firme negativa de las distintas tribus, los Kree despliegan a un ejecutor implacable diseñado con el único propósito de asesinar en masa.

A partir de ahí arranca la masacre. Miles de Inhumanos caen en cuestión de páginas, obligando al rey Rayo Negro (Black Bolt) y a los pocos supervivientes de la Familia Real a huir y operar desde las sombras. Vox, el ejecutor, captura a figuras clave del reino, alterándolos genéticamente para convertirlos en armas letales contra su propio pueblo. Ahí es cuando aparece la necesaria figura de Rayo Negro y es con él, con su evolución como personaje y como líder, donde este cómic gana peso.





Si nos vamos a la esencia y al trasfondo, más allá de la acción y la violencia explícita, la obra funciona como una clara alegoría de lo que pasaba con los Inhumanos por aquel entonces. El problema con ellos es que nunca llegaron a ser la Patrulla X, pero tampoco son un grupo que no genere nada dentro de los fans de Marvel. Ni son los ganadores de la batalla ni los han masacrado como pasa en el cómic.

Donny Cates se convirtió en una de las mayores superestrellas de Marvel Comics a finales de la década de 2010 y ha tenido un papel importante en historias sobre personajes como Veneno. De hecho la creación de uno de los mejores villanos del personaje, Knull, es obra suya. Es ampliamente reconocido por su estilo enérgico, de ritmo cinematográfico, repleto de acción y giros oscuros que revitalizan el argumento de sus cabeceras y aquí logra un pack bastante completo. Eso sí, no es de sus mejores obras. No por culpa suya sino porque los Inhumanos por aquel entonces olían más a tierra que a vida.

En lo visual les dejo ejemplos:

Olivetti siempre se ha caracterizado por rostros expresivos y un uso de luces sombrío que envuelve al lector en una atmósfera de funeral constante y eso le queda de lujo a esta Muerte de los Inhumanos.

Lo mejor sin duda del cómic es el protagonismo necesario de Rayo Negro y creo que si no conoces al personaje en profundidad más allá de alguna lectura aislada, no es mal cómic para verle mostrar su capacidad como rey con subidas y bajadas propias de la redención de un héroe. Aún así creo que es un cómic para un público más cafetero y me iría a otras opciones de este grupo que ya reseñamos aquí. Por ejemplo esta:

Conclusión: en mi opinión irse a la ‘muerte’ de un grupo sin conocerlo antes es empezar la casa por el tejado, sin embargo, si ya tienes buenos cimientos este cómic tiene el entretenimiento de Cates a tu servicio. No es su Veneno o su Thanos aunque funciona de manera notable como lectura puntual. No hay muchos Must Have de los Inhumanos y cumple con su cometido sin estridencias. Olivetti sube la apuesta con un buen dibujo que se acopla al estilo de Cates. Si gustan disfruten de la lectura.