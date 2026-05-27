¿'Todo manchadas' o 'todas manchadas'? La RAE explica cuál es la forma correcta

Una mancha en la ropa, las manos sucias tras cocinar o unos zapatos llenos de barro pueden acabar provocando una duda lingüística más común de lo que parece. ¿Se dice "todo manchadas" o "todas manchadas"? Aunque a muchas personas una de las dos formas les suena inmediatamente incorrecta, la Real Academia Española (RAE) matiza el uso.

La confusión suele aparecer porque el oído empuja a hacer concordar todas las palabras de una frase. Si hablamos de unas manos o unas zapatillas, lo intuitivo para muchos es pensar que todo debería adaptarse al femenino plural y convertirse en todas. Sin embargo, el español admite más posibilidades en determinados contextos.

Según explica el Diccionario panhispánico de dudas, la clave está en el valor que adopta la palabra todo dentro de la expresión. En frases como "tenía las manos todo manchadas" o "llegó con las zapatillas todo manchadas", el término puede funcionar como un intensificador, equivalente a decir "muy, completamente o por entero".

Qué dice la RAE sobre "todo manchadas"

Cuando todo se emplea con ese sentido intensificador, puede permanecer invariable, sin importar si acompaña a un sustantivo masculino, femenino, singular o plural. Por eso, expresiones como "las manos todo manchadas" son correctas, aunque a primera vista puedan sonar extrañas.

La Academia señala, no obstante, que muchos hablantes interpretan ese todo como un adjetivo y no como un adverbio. En esos casos, sí aparece la concordancia y surge la forma "todas manchadas", también válida. Eso significa que una frase como "tenía las manos todas manchadas de pintura" encaja igualmente dentro de la norma del español.