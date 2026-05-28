Denuncian la "eliminación progresiva" de los topónimos en español en las comunidades autónomas

El Instituto Panhispánico del Español Global y la asociación Héroes de Cavite han denunciado públicamente lo que consideran una "eliminación progresiva" de los topónimos en español en el ámbito oficial dentro de diversas comunidades autónomas bilingües. Ambas entidades sostienen que esta tendencia no es meramente administrativa, sino que afecta a los derechos lingüísticos de los hablantes de castellano y entra en conflicto con el marco constitucional.

Según el comunicado difundido en la web del Instituto Panhispánico del Español Global, la imposición de las formas toponímicas en lenguas cooficiales como únicas denominaciones válidas estaría generando una situación de exclusión del español en el ámbito institucional. En su interpretación, determinadas leyes autonómicas "imponen como única forma válida los términos en lenguas regionales", dejando fuera las denominaciones históricas en castellano.

Las organizaciones denuncian que este fenómeno supone, a su juicio, una "discriminación sistemática" hacia los hablantes de español en territorios bilingües, y lo vinculan a un modelo político que –según su planteamiento– habría ido consolidándose con el desarrollo del Estado autonómico. En este contexto, afirman que la pluralidad lingüística estaría siendo utilizada como argumento para restringir el uso del castellano en espacios oficiales.

El artículo 3 de la Constitución Española

Uno de los puntos centrales del comunicado es la referencia al artículo 3 de la Constitución Española, que reconoce el castellano como lengua oficial del Estado y establece el derecho de todos los ciudadanos a usarlo. Sobre esta base, las entidades sostienen que los topónimos en español forman parte de una tradición histórica legítima que no debería ser excluida del ámbito administrativo.

El texto también incorpora la idea de que "las lenguas no son sujetos de derecho; las personas sí", una formulación con la que las organizaciones cuestionan que las políticas lingüísticas autonómicas puedan estar generando, en la práctica, diferentes niveles de reconocimiento en función del idioma utilizado por los ciudadanos.

En su denuncia, el Instituto Panhispánico del Español Global y Héroes de Cavite citan como ejemplo normativo la Ley de Normalización Lingüística de las Islas Baleares (Ley 3/1986), cuyo artículo 14 establece que los topónimos de las islas tienen como única forma oficial la catalana. A partir de este tipo de disposiciones, consideran que se ha ido consolidando una exclusión del castellano en la toponimia oficial en distintas comunidades autónomas.

Críticas a quienes defienden el castellano

El comunicado también señala lo que denomina una "doble vara de medir" en el uso institucional de los nombres geográficos. Por un lado, se eliminarían formas tradicionales en español como Gerona, Lérida o La Coruña en la documentación oficial; por otro, algunos medios públicos autonómicos utilizarían versiones en lengua cooficial para referirse a ciudades de habla mayoritariamente castellana, como Zaragoza o Huesca, empleando formas como 'Saragossa' u 'Osca'.

Las entidades alertan además de lo que consideran un clima de deslegitimación hacia quienes defienden la cooficialidad plena del español. Según su comunicado, estas posiciones son en ocasiones etiquetadas con términos como "franquista", "centralista" o "ultraderechista", lo que, a su juicio, dificulta el debate público sobre igualdad lingüística.

El texto recupera también el posicionamiento de diversos filólogos e intelectuales españoles para reforzar su argumentación. Entre ellos, se menciona a Juan Ramón Lodares, quien defendía que "los diputados no son los amos del idioma", o a Gregorio Salvador, que subrayó la consideración del español como lengua propia de toda España. Asimismo, se cita a Francisco Rodríguez Adrados, quien advertía de que someter a las lenguas comunes a restricciones o persecución supone, en su opinión, un retroceso contrario a la historia y al entendimiento entre ciudadanos.

El valor histórico del español

En su parte final, el comunicado subraya el valor histórico del español como lengua global, hablada por cientos de millones de personas, y su relación con la toponimia en distintos territorios dentro y fuera de España. También advierte de que la sustitución de nombres tradicionales en castellano podría suponer, según su interpretación, una ruptura con la continuidad histórica y cultural de ciertos topónimos presentes incluso en América.

Finalmente, el Instituto Panhispánico del Español Global y Héroes de Cavite hacen un llamamiento a las instituciones para garantizar el respeto a los derechos lingüísticos de los hablantes de español y mantener el uso de los topónimos en castellano en el ámbito oficial, apelando a la convivencia, la igualdad y el entendimiento entre lenguas dentro del Estado.