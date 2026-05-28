Descubren en Madrid una maleta con 500 imágenes inéditas del poeta Vicente Aleixandre

La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre ha informado este miércoles del hallazgo en Madrid de una maleta que contenía unas 500 fotografías inéditas del poeta y premio Nobel Vicente Aleixandre. El material incluye retratos del escritor, imágenes familiares y una fotografía estereoscópica realizada con una técnica fotográfica en tres dimensiones muy popular a mediados del siglo XX.

La entidad, creada en 1995 para proteger y difundir el legado del autor sevillano, ha mostrado en sus redes sociales varias imágenes de la maleta de piel donde se encontraba el archivo fotográfico. Según ha explicado la asociación, el contenido será ahora catalogado y digitalizado para su conservación y estudio.

Imágenes personales y familiares

El presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, Alejandro Sanz, accedió este martes al contenido de la maleta. En declaraciones a EFE, ha señalado que conocía la existencia de referencias sobre el posible material que podía encontrarse en su interior, aunque ha reconocido que el descubrimiento ha superado las expectativas iniciales.

UN DESCUBRIMIENTO EXTRAORDINARIO

En esta maleta de piel se conservan decenas y decenas de FOTOGRAFÍAS INÉDITAS DE VICENTE ALEIXANDRE y de su entorno. Ayer, nuestro presidente pudo acceder por primera vez a su contenido, que debería ser catalogado y digitalizado con urgencia. pic.twitter.com/vtV8hUK40c — Vicente Aleixandre (@AleixandreMerlo) May 27, 2026

"Es algo impresionante", ha afirmado Sanz sobre el conjunto de fotografías encontradas.

Entre las imágenes localizadas hay tanto primeros planos del escritor como escenas familiares y fotografías de su entorno más cercano. La asociación no ha precisado todavía las fechas concretas de las instantáneas ni el estado de conservación del material, que deberá analizarse durante el proceso de catalogación.

Sanz también ha explicado que la maleta se encontraba en un lugar de Madrid cuya ubicación prefieren no revelar por el momento.

Una fotografía estereoscópica entre las piezas destacadas

Entre los materiales encontrados, la asociación ha destacado especialmente una imagen estereoscópica de Vicente Aleixandre. Esta técnica fotográfica experimentó una importante expansión a mediados del siglo pasado y permitía crear una sensación de profundidad mediante dos imágenes ligeramente desplazadas.

Las fotografías estereoscópicas podían observarse a través de visores específicos que generaban una ilusión óptica tridimensional. Durante décadas fueron utilizadas tanto por fotógrafos profesionales como aficionados para retratar landscapes, monumentos y escenas cotidianas.

La asociación considera esta pieza una de las 'joyas' localizadas en el interior de la maleta, aunque no ha detallado todavía si existen más imágenes realizadas con esta técnica entre el conjunto hallado.

El trabajo de conservación del legado de Aleixandre

La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre trabaja desde hace tres décadas en la conservación y difusión del legado del escritor, nacido en Sevilla en 1898 y fallecido en Madrid en 1984.

Entre sus principales objetivos figura la protección de la casa del poeta, así como la creación de una fundación dedicada a preservar y estudiar su obra. La entidad reclama que el inmueble pueda convertirse en un centro de referencia internacional para la documentación y el estudio de la poesía española del siglo XX.

Además de impulsar la conservación de materiales vinculados al autor, la asociación desarrolla iniciativas para promover la reedición de sus obras y fomentar nuevos estudios críticos sobre su trayectoria literaria.

Vicente Aleixandre recibió el Premio Nobel de Literatura en 1977 por una obra poética vinculada a la Generación del 27 y caracterizada por la exploración de la condición humana y la relación entre el individuo y la naturaleza.

La aparición de este archivo fotográfico añade ahora nuevo material documental sobre la vida privada y el entorno personal del escritor, cuya figura sigue siendo objeto de investigación y estudio décadas después de su fallecimiento.