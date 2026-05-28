El último delirio de Cultura en el Museo de América: un ciclo trans con "papás gestantes" y contra la colonización

El Museo de América, dependiente del Ministerio de Cultura, ha vuelto al centro de la polémica tras la programación del ciclo Cartografías trans: resistencias, movilidades y horizontes de futuro, una serie de conversatorios que incluye debates sobre migración, inserción laboral, interseccionalidad y reproducción en personas trans, con la participación de activistas, investigadores y ponentes vinculados al ámbito académico y asociativo.

El ciclo forma parte del programa más amplio Arte, memoria y diversidad trans, que el museo define como una iniciativa para abordar la experiencia trans desde una perspectiva cultural e histórica. Según la propia institución: "El Museo de América presenta el ciclo Memoria, arte y diversidad trans, un programa que reúne exposición y actividades públicas para acercarse a la realidad de las personas trans desde una perspectiva cultural, histórica y también contemporánea".

El eje del programa es la exposición Nación trans, del fotógrafo Antonio López Díaz, que aborda la situación de mujeres trans indígenas en América y su relación con procesos históricos de colonización. Tendrá lugar del 9 de abril hasta el 20 de septiembre. En su descripción oficial se señala: "Nación Trans es un proyecto fotográfico de Antonio López Díaz que explora las raíces históricas y actuales de la discriminación que enfrentan las mujeres trans indígenas en América".

Un enfoque contra el colonialismo

El discurso del museo sitúa el origen de las discriminaciones contemporáneas en la colonización europea del continente americano, defendiendo que la imposición del sistema colonial transformó estructuras culturales y de género preexistentes. En este sentido, el texto institucional afirma: "Parte del proceso de colonización iniciado con la llegada de los europeos, cuando la conquista y la evangelización impusieron un sistema de dominación que transformó profundamente las estructuras sociales, culturales y espirituales de los pueblos originarios".

La exposición sostiene además que "antes de la colonización, muchas sociedades indígenas reconocían identidades de género diversas". Y que estas fueron progresivamente eliminadas por la estructura colonial: "El sistema colonial borró progresivamente estas identidades, reduciéndolas y reprimiéndolas bajo categorías occidentales excluyentes".

Cartografías trans

El ciclo de conversatorios se estructura en cuatro ejes temáticos que abordan distintas dimensiones de la experiencia trans contemporánea: migraciones, inserción laboral, reproducción y crianzas, e interseccionalidad.

Según el Museo de América, el objetivo es "trazar cartografías críticas de las vidas trans contemporáneas, no como territorios fijos definidos por la precariedad, sino como espacios en movimiento donde se articulan estrategias de supervivencia, creación y transformación social".

Y añade que estas conversaciones buscan analizar cómo "las personas trans negocian fronteras, reinventan vínculos, transforman los mercados de trabajo y ponen en tensión las maneras dominantes de comprender el sexo, el género, la 'raza', la clase y la nación.".

Ponentes y programación completa

El ciclo incluye cuatro sesiones principales:

1. Migraciones trans: migrar para existir – Sábado 23 de mayo

Participan:

Alex Aguirre (Migrantes Transgresorxs)

Nayare Montes (Travas Camisetas)

Julieta Vartabedian (UCM)

2. Inserción laboral trans – Sábado 30 de mayo

Participan:

Urko Álex García Ferrando (doctor en género y estudios feministas)

María Ortuño (Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI - REDI)

Violeta Serrano (RR. HH. en empresa internacional)

3. Reproducción, gestación y crianzas en personas trans – Sábado 6 de junio

Participan:

Juana Ramos (trabajadora social e investigadora)

Rubén Castro (papá gestante, activista trans y educador infantil)

Saida García Casuso (activista transfeminista, EUFORIA: Familias Trans-Aliadas)

4. Interseccionalidades: cuando el género no viene solo – Sábado 13 de junio

Participan:

Izan Parra (trabajador social y activista trans)

Iki Açaí Yos Piña Narváez (investigadora y artista cimarrona-caribeña)

Antonella Toledo (activista y periodista migrante ecuatoriana)

El ciclo será clausurado con una performance de la artista travesti Norma Pérez.

Críticas a los programas

La polémica en torno al ciclo ha sido contestada por la plataforma feminista Contra el Borrado de las Mujeres, que critica la orientación del programa al considerar que introduce en una institución pública debates ajenos a su misión histórica.

En su perfil de X denuncian que el museo "no pinta nada" abordando cuestiones como la gestación en personas trans dentro de su programación, al entender que se trata de una imposición de discursos que sustituyen el análisis del patrimonio cultural por una agenda política.

Además, cuestionan que se presente como hecho histórico la idea de "papás gestantes" "Tampoco cabe la mentira: no hay "papás gestantes". Su presencia, y la de una org transactivista, es pura propaganda", señalan.

En un @MuseoDeAmerica dedicado a "la preservación, investigación y difusión del patrimonio del continente americano y los pueblos que lo han habitado históricamente" no pinta nada un conversatorio sobre Reproducción, gestación y crianzas en personas trans*.

Tampoco cabe la… pic.twitter.com/yDcUizae62 — Contra El Borrado de las Mujeres (@ContraBorrado) May 27, 2026

Un programa integrado en la estrategia del museo

El proyecto se enmarca en una línea de programación del museo y del propio Ministerio de Cultura orientado a incorporar debates contemporáneos sobre género, identidad y colonialidad en el discurso expositivo.

Según el Ministerio de Cultura, esta línea de trabajo se integra en una estrategia más amplia: "Este ciclo se inscribe en una línea de trabajo sostenida del Museo de América, que desde hace años incorpora la diversidad de género y sexo-afectiva a sus relatos, ampliando las formas de entender el pasado y el presente de las sociedades americanas".

El programa cuenta con el respaldo institucional de varios ministerios y con la colaboración de entidades del ámbito académico y activista, incluyendo la Universidad Complutense de Madrid en la organización de los conversatorios.