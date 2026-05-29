Inferbezno: vuelve la brutal mezcla de Lobezno y el Motorista Fantasma

Aviso para navegantes: vamos con algo muy bizarro. Les intento hacer un resumen de un párrafo. Espero que entiendan que no es fácil. Inferbezno fue la evolución definitiva de un cruce de cómics ideado por Benjamin Percy, donde fusionó de forma brutal las mitologías de Lobezno y el Motorista Fantasma. Casi nada. Este personaje nació de un pacto demoníaco fallido y acabó pasando de padre a hijo, es decir, de Logan a Daken. ¿Suficiente? Sé que no. Vamos con más datos.

Esta saga comenzó en la serie regular Lobezno (vol. 8) y en la cabecera hermana Motorista Fantasma (vol. 10), cuyos caminos se cruzaron oficialmente en el evento inicial Ghost Rider/Wolverine: Weapons of Vengeance (2023). Después llegó un especial en tomo único para España de Inferbezno con una miniserie y ahora culminamos, de momento, con esta aventura larga de 10 grapas bajo el mismo título, Inferbezno. Todo con Benjamin Percy como guionista.

Enseguida vamos con más detalles, pero antes, el apartado técnico de este nuevo cómic de la saga: guion de Benjamin Percy, dibujo de Raffaele Ienco, contiene Hellverine 1-10, rústica tapa blanda, editorial Panini, 240 páginas y un precio de 19 euros.

Vamos a la reseña.

De Inferbezno a Inferbezno y tiro porque me lo dice Benjamin

Percy culminó su etapa al frente de Lobezno con una apuesta tan arriesgada como satisfactoria en Inferbezno, la evolución definitiva de aquel cruce inicial junto a Motorista Fantasma. Tras un primer contacto de cuatro grapas que amenazó con diluirse, el guionista corrigió el tiro y elevó la apuesta con un arco de idéntica duración, pero con una entidad muy superior.

Panini Cómics, por lo menos a mi parecer, acertó de lleno al recopilar esta historia en un único volumen, lo que facilitó una lectura ininterrumpida que creo que beneficia enormemente al ritmo de una trama macarra, directa y sin censuras que me mantuvo enfocado en ella desde la primera página. Ahora repite fórmula con este Inferbezno de 10 grapas en un comic-book con lomo.

Volviendo a lo que se hizo en su día para seguir con el contexto, lejos de quedar en una simple anécdota comercial sin recorrido, el guion de Percy gustó y, como inyectó giros imprevisibles y un trasfondo tan sólido, había opciones de generar un legado independiente en el universo Marvel. El brutal dibujo de Julius Ohta potenció una carnicería repleta de acción que sorprendió al público y, al tratarse del hijo de Lobezno, los fans del padre aceptaron de buena gana este producto bizarro.

Ahora tenemos este nuevo producto con Daken como protagonista principal y otros secundarios como Doctor Extraño o Mefisto, el famoso demonio al que todo el mundo veía en las series de Marvel y que solo salió en Iron Heart y de manera bastante lamentable. Con Daken iremos recorriendo Estados Unidos buscando solución a su problema, que es básicamente que le ha poseído un demonio que, cada vez que ve el mal, directamente lo elimina. Pero la cosa no queda ahí, ya que Percy nos explica aún más cuál es el objetivo de esta posesión y por qué se eligió a Daken.

El guion a mí me sigue convenciendo porque, sin ser nada del otro mundo, está generando un buen lore para un personaje bizarro. A mí me gusta Inferbezno. Me entretiene. Es como jugar la serie Supernatural con Lobezno y el Motorista Fantasma. Para mí es un ok de manual, porque además sé que es el producto que es. Bizarrada violenta para los más macarras del lugar.

Respecto a la edición, me gusta más la tapa dura, pero entiendo que si se sigue un criterio lineal tocaba comic-book con lomo. Así luce en tu estantería con coherencia. Además, me parece una lectura rápida que tampoco demanda demasiadas florituras.

Conclusión: estás aquí porque el primer Inferbezno te llamó la atención. Pues aquí tienes más. Así de claro. Percy aumenta el lore del personaje con una aventura de carretera digna de la serie Supernatural. Daken me convence y esa mezcla de dolor y venganza que tanto ha funcionado con Lobezno aquí se mantiene. Infierno y Marvel al servicio del bizarrismo. Si gustan, disfruten de la lectura.