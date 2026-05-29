Liga de la Justicia vs. Godzilla vs. Kong: ¿Qué es esta locura de DC?

Vamos por partes y primero nos centramos en el universo cinematográfico que ha generado esto. El Monsterverso es una de las franquicias más lucrativas del cine moderno, un universo cinematográfico compartido producido por Legendary Pictures y Warner Bros. La saga reintroduce a los "Titanes", colosales criaturas mitológicas que equilibran la naturaleza. La andadura comenzó con el exitoso reinicio de Godzilla (2014), que presentó al icónico reptil radiactivo protegiendo al mundo de parásitos ancestrales.

Tres años después llegó Kong: La Isla Calavera (2017), que viaja a los años 70 para mostrar el origen del gigantesco simio en su hábitat aislado. Posteriormente, el ecosistema de monstruos explotó a nivel global en Godzilla: Rey de los Monstruos (2019), entrega que sumó a la mitología cinematográfica a leyendas de la factoría Toho como Mothra, Rodan y el temible dragón de tres cabezas, King Ghidorah.

La franquicia alcanzó su clímax de popularidad al consolidar el esperado choque de titanes en Godzilla vs. Kong (2021), un largometraje que reabrió las salas de cine tras la pandemia y forzó a ambos rivales a una tregua temporal frente a la amenaza tecnológica de Mechagodzilla. La alianza entre los dos titanes principales pasó de la rivalidad a la cooperación absoluta en Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio (2024), producción que exploró a fondo los secretos de la Tierra Hueca y batió récords de taquilla.

Por lo tanto, tenemos cinco películas estrenadas y una sexta entrega en desarrollo fijada para marzo de 2027. Es ahí donde entran DC y el mundo de los cómics, porque si a esta ecuación se le podía sumar algo loco, eso era medir a estos titanes con Superman, Batman, Wonder Woman y compañía, es decir, con la Liga de la Justicia. Así nació este Justice League vs. Godzilla vs. Kong.

¿De qué va todo eso? Bueno, los villanos del universo DC se juntan para, como siempre, buscar el fin de nuestros héroes. Por una serie de catastróficas desdichas, viajan por el multiverso y, cuando regresan, traen consigo el mundo de las películas. Llegan los monstruos y, a Superman, por ejemplo, esto le pilla en plena pedida de matrimonio a Lois Lane. A partir de ahí, peleas, acción, monstruos gigantes por todos lados y el eterno Lex Luthor tocando las narices para empeorar aún más lo que ya está bastante complicado.

El cómic es una bizarrada y mantiene la misma esencia de las películas. Por lo tanto, no te vienen a engañar de ninguna manera. Si lees Justice League vs. Godzilla vs. Kong, tendrás Justice League vs. Godzilla vs. Kong. Raro sería que te encontrases una obra de Alan Moore. Es el típico guion blockbuster de película de verano que te tragas, pasas un buen rato y acabas en un restaurante con una hamburguesa y un helado fresquito. Ni más ni menos. Y como digo siempre, a mí, cuando sé a lo que voy, me gusta.

El cómic tiene lo bueno y lo malo de este tipo de productos: un gran dibujo, velocidad narrativa y un producto de consumo rápido. La parte mala es que hay aspectos del guion muy cogidos por los pelos; todo se desarrolla con apariciones de héroes de forma escalada y peleas... y poco más. Los tienes a todos: monstruos, villanos y héroes. A todos. Y la apoteosis se centra en la batalla entre todas las partes. ¿Es divertido? Sí. ¿Me ha entretenido? Sí. ¿Me ha cambiado la vida? Pues yo me noto igual, la verdad, pero me lo he pasado bien.

El apartado visual es a lo grande, por supuesto:

Y lo mejor de la edición es el exterior por debajo de la sobrecubierta. Me parecen increíbles la portada y la contraportada de este cómic de Panini. Gran imagen elegida para coleccionistas que agradecen un envoltorio especial.

Dicho todo lo anterior, el producto es el que es y, si te has parado a leer esta reseña, es porque eres de ese grupo de personas que tiene curiosidad por este tipo de cómics o películas. El cine es, muchas veces, simplemente para divertirse, y los cómics también. Si tienes eso claro y además eres fan de DC, adelante. Por el contrario, si eres más de aventuras en solitario de Batman o Superman, no entras en el Monsterverso y a ti Godzilla y King Kong te echan para atrás, no es para ti. Ni lo primero es maravilloso ni lo segundo un problema. Por eso siempre acabo las reseñas con un "si gustan, disfruten de la lectura". Si gustan de este tipo de historias, lo van a disfrutar.

Conclusión: con guion de Brian Buccellato y dibujo con Tom Derenick y Christian Duce, Liga de la Justicia vs. Godzilla vs. Kong te da... Liga de la Justicia vs. Godzilla vs. Kong. No le busques cinco pies a Godzilla. Es el producto que crees que es, pero con una cosa importante: es divertido. Si te gusta este universo es básicamente lo que necesitas saber porque si fuese aburrido todo el castillo de naipes se caería. Te va a gustar si sabes que te puede gustar. Fácil. Lo dicho, si gustan, disfruten de la lectura.

*Apartado técnico del cómic: guion de Brian Buccellato, dibujo con Tom Derenick y Christian Duce, contiene Justice League vs. Godzilla vs. Kong 1-7, cartoné tapa dura con sobrecubierta, editorial Panini, 264 páginas y un precio de 32 euros.