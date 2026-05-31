¿'Mejunje' o 'menjurje'? La respuesta de la RAE que no esperabas

Una crema casera, un batido de ingredientes imposibles o cualquier mezcla de aspecto dudoso suele acabar recibiendo el mismo nombre. Sin embargo, al escribirlo o decirlo aparece una duda bastante extendida: ¿lo correcto es "menjurje" o "mejunje"? Aunque para muchas personas una de las opciones suena directamente mal, la respuesta tiene más matices.

La confusión no es casual. La cercanía entre ambas palabras hace que muchos hablantes interpreten una como una deformación de la otra o como un simple error de pronunciación. Además, el uso cambia bastante según el país y el contexto.

Qué dice la RAE sobre menjurje y mejunje

La Real Academia Española (RAE) considera "mejunje" la forma estándar para referirse a una sustancia líquida o pastosa creada a partir de la mezcla de varios ingredientes, ya sea un cosmético, un remedio o cualquier combinación improvisada.

Sin embargo, eso no significa que "menjurje" esté mal dicho. La Academia reconoce esta forma como una variante válida, al igual que "menjunje", especialmente asentada en distintos países de América Latina.

Mientras "menjunje" es la opción más habitual en España, "menjurje" aparece con frecuencia en lugares como México, Venezuela o algunas zonas de Centroamérica. Eso sí, hay una excepción importante: las formas escritas con la letra g, como "menjunge" o "menjurge", sí se consideran incorrectas.