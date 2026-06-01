Se pagarán miles de euros por ello: el anuncio mundial del 30 aniversario que revoluciona a los fans de Pokémon

The Pokémon Company International ha revelado hoy el lanzamiento de Celebración 30.º Aniversario, una expansión conmemorativa para el Juego de Cartas Coleccionables (JCC Pokémon). Este producto estará disponible en establecimientos comerciales de todo el mundo a partir del 16 de septiembre de 2026, lo que supondrá un hito en la franquicia y desatará la locura en el mercado.

El lanzamiento destaca por ser el primero en la historia del juego que se realizará de forma simultánea a nivel mundial en todos los mercados participantes. Tras este debut coordinado, la compañía tiene planificado introducir productos adicionales de manera escalonada a lo largo del año.

La principal novedad de esta colección es la introducción de la rareza 'Rara Futurista', que incorpora ilustraciones vibrantes del reconocido artista japonés Yoshirotten. El concepto visual de estas piezas busca proyectar imágenes que evocan esperanza hacia el futuro y serán a buen seguro las primeras cazas de coleccionistas e inversores.

Asimismo, la expansión rinde homenaje a la historia de la marca mediante la inclusión de una de las 30 cartas holográficas únicas de Pikachu en cada sobre de mejora, diseñadas por diferentes artistas. El juego también recuperará 30 cartas clásicas procedentes de diversas décadas, las cuales regresarán al mercado con un renovado diseño holográfico.

Como parte de la campaña de promoción, la firma ha publicado un tráiler en su canal oficial de YouTube para ofrecer a los aficionados un primer vistazo de las cartas coleccionables. El avance ya se encuentra disponible para el público general.