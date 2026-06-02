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La locura de Pokémon: la empresa de certificación PSA colapsa con 10 millones de cartas en espera

Los coleccionistas buscan la mejor nota para sus cartas, ya sea para conservarlas o para invertir y revenderlas.

Los coleccionistas buscan la mejor nota para sus cartas, ya sea para conservarlas o para invertir y revenderlas.
resa de certificación PSA colapsa con 10 millones de cartas en espera | Logan Paul

Imaginen que van a comprar cualquier producto o servicio y les dicen que la cola se ha ampliado bastante. En concreto, unos 10 millones. Eso es lo que ha pasado con las cartas Pokémon y el servicio de gradeo que ofrece la empresa estadounidense PSA.

En primer lugar, aclaramos qué es gradear. Es un término adaptado del inglés grading y consiste en enviar una carta coleccionable a una empresa especializada para que evalúe su autenticidad y su estado físico, otorgándole una nota oficial del 1 al 10.

En la economía de las cartas Pokémon, una carta puede pasar de costar 400 euros sin certificar a valer casi 3.000 euros si obtiene una calificación de PSA 10. Por eso, la gente busca la mejor nota para sus cartas, ya sea para coleccionar o para invertir y luego vender.

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Este es el comunicado de la compañía:

Hemos visto un aumento significativo en los envíos tras nuestro anuncio de una inversión adicional de 200 millones de dólares en infraestructura y servicios de PSA. Ese incremento ha llevado nuestra cola activa a casi 10 millones de cartas. Para ayudar a proteger los envíos ya a nuestro cuidado, PSA va a pausar temporalmente los nuevos envíos para todos los niveles de servicio Value, con efecto a partir del martes 2 de junio de 2026 a las 15:00 PT.

Para más detalles sobre lo que está cambiando, qué niveles de servicio permanecen abiertos y cuándo reabre cada nivel Value, lea nuestro anuncio completo.

Algo a tener en cuenta también es el Big 3 de este sector. Hay tres grandes a nivel mundial y son estadounidenses. PSA, la líder absoluta y la que ofrece el mayor valor de reventa. BGS (Beckett), reconocida por sus estrictos criterios y el desglose de notas (subgrades). Y CGC, especializada en TCG como Pokémon con los procesos más rápidos y económicos. Ellas se disputan el mercado y lo mueven a su gusto.

Recordemos que hace poco tiempo, Logan Paul batió el récord del mundo tras vender en una subasta su Pikachu Illustrator PSA 10 por una cifra de 16,492 millones de dólares.

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