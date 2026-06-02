La PAU de Andalucía estrena su examen de Lengua con un ataque de Manuel Vicent a los políticos "verracos"

La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha estrenado el nuevo modelo de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para el curso 2025-2026 en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura II, un examen que se aplica de manera simultánea en los centros de Andalucía, Ceuta, Melilla y las sedes españolas en Marruecos. La prueba oficial, con una duración estricta de 1 hora y 30 minutos, ha sorprendido a los estudiantes por la inclusión de una durísima columna de opinión del escritor Manuel Vicent, donde califica la situación política actual de "albañal" y tacha de "verracos" y "fanáticos" a los diputados que insultan en las Cortes.

El reproche a la mala educación del Congreso

El bloque de comprensión y análisis de texto, dotado con una puntuación máxima de 4 puntos, ha obligado a los examinados a desglosar el artículo titulado Las buenas maneras, publicado por Manuel Vicent el 18 de mayo de 2025. El autor utiliza el recuerdo de los cuadernos de urbanidad de la posguerra para arremeter contra la degradación de la vida pública y el "nivel de basura social" que inunda las instituciones y las redes sociales.

Examen Lengua Castellana y Literatura PAU Andalucía 2026 pic.twitter.com/dKBCa0WDY0 — Pedro Martin (@Pedro14Martin) June 2, 2026

La prueba exige a los alumnos identificar las ideas del texto, detallar su estructura y redactar un discurso argumentativo propio, de entre 200 y 250 palabras, respondiendo a la pregunta de si se ha perdido la buena educación en la España actual. Los criterios de corrección penalizan la falta de cohesión y los errores gramaticales, obligando a mantener un rigor formal estricto en la producción escrita.

El debate teatral entre Buero Vallejo y la censura

El segundo bloque del examen, valorado en 6 puntos, plantea cuestiones de sintaxis, morfología y literatura donde los estudiantes deben elegir opciones cerradas. En el apartado de historia de la literatura, la comisión organizadora ha vertebrado las preguntas en torno a dos ejes opuestos: el teatro anterior a 1939 y la dramaturgia de la posguerra. Los alumnos han tenido que demostrar sus conocimientos sobre el esperpento de Ramón María del Valle-Inclán o enfrentarse a la evolución del teatro realista de la década de los cincuenta.

La prueba incide de manera directa en la figura de Antonio Buero Vallejo, obligando a citar sus obras más significativas y a explicar la rivalidad ideológica y estética que mantuvo con el dramaturgo Alfonso Sastre —el otro gran referente del realismo crítico— en torno a las posibilidades de denuncia del teatro frente a las limitaciones impuestas por la censura franquista.

Cernuda y Martín Gaite en la opción poética

La alternativa de análisis literario ha permitido elegir entre el comentario de un poema de Luis Cernuda, perteneciente a su obra Los placeres prohibidos, y un fragmento de la novela El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite. La opción lírica ha exigido la vinculación de los versos de Cernuda con las características vanguardistas de la Generación del 27 y su concepción del deseo como una "pregunta cuya respuesta no existe".

Por su parte, los estudiantes que han optado por el fragmento de Martín Gaite debían identificar el espacio simbólico de la cocina, explicar la referencia popular a Cúnigan y analizar la funcionalidad del misterioso "hombre de negro" como dinamizador del monólogo interior de la autora. El diseño de la prueba consolida el peso de los autores contemporáneos y la literatura del siglo XX en el nuevo modelo de acceso universitario.