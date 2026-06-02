La PAU de Andalucía examina de la invasión musulmana y del discurso de Franco contra los partidos

Los estudiantes andaluces que este martes se han examinado de Historia de España en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 han afrontado un ejercicio volcado en los grandes procesos políticos contemporáneos. La prueba, de una hora y media de duración, ha articulado su estructura en torno a tres bloques cerrados de cuestiones cortas, análisis documental y desarrollo temático, donde la dictadura de Francisco Franco, las desamortizaciones decimonónicas y las Cortes de Cádiz han acaparado el protagonismo de las opciones de examen. El diseño de la evaluación mantiene el criterio de penalizar con hasta 1 punto las deficiencias de ortografía, cohesión y presentación en el ejercicio general.

El debate doctrinal de las cuestiones cortas

El bloque inicial de la prueba, de carácter obligatorio y común para todos los alumnos, ha permitido elegir dos preguntas de desarrollo breve entre cuatro opciones tasadas. Los examinados han tenido que delimitar el concepto de romanización en la península ibérica, así como desgranar los factores específicos que explican la velocidad de la conquista musulmana a partir del año 711.

Examen Historia de España PAU Andalucía 2026 pic.twitter.com/pj9avy6yPJ — Pedro Martin (@Pedro14Martin) June 2, 2026

La otra mitad del catálogo de preguntas teóricas ha exigido definir las bases institucionales de la monarquía autoritaria bajo el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, además de desglosar las reformas del despotismo ilustrado del siglo XVIII mediante la identificación obligatoria de Carlos III como su principal exponente en la Corona española.

La soberanía compartida e Isabel II

Los alumnos que han seleccionado el Itinerario A han fundamentado su bloque práctico en la consolidación del Estado liberal durante el siglo XIX. La primera fuente documental ha correspondido a un fragmento articulado de la Constitución de 1845, el texto normativo del moderantismo que restringió la soberanía nacional al establecer la fórmula compartida entre las Cortes y la Corona, fijando además la confesionalidad católica del Estado y la potestad de la reina para nombrar senadores de forma ilimitada.

Este documento se ha complementado con un gráfico estadístico sobre los valores de las desamortizaciones eclesiástica y civil entre 1836 y 1867, obligando a los estudiantes a contextualizar el impacto de los decretos de Juan Álvarez Mendizábal y Pascual Madoz en la estructura de la propiedad agraria. Para el tema largo, este itinerario ha ofrecido la opción de redactar las etapas de la Segunda República —desde el bienio reformista hasta el triunfo del Frente Popular— o el proceso de la Transición a la democracia acotado entre 1975 y 1978.

La doctrina orgánica del franquismo

El Itinerario B ha concentrado el análisis crítico en las fracturas sociales del siglo XX a través de un texto directo de la dictadura. La comisión organizadora ha incluido el discurso pronunciado por Francisco Franco ante las Cortes Españolas el 22 de noviembre de 1966, donde el general arremetía contra los partidos políticos tradicionales calificándolos de "plataformas para la lucha de clases" y "desintegradores de la unidad nacional". El ejercicio ha exigido a los alumnos desarmar la argumentación de la "democracia orgánica" que justificaba la ilegalización de las asociaciones partidistas.

La opción gráfica de esta segunda vía ha dispuesto una fotografía de la huelga general de 1917, el movimiento obrero que paralizó los núcleos industriales durante la crisis de la Restauración. En el apartado final de desarrollo, los estudiantes han tenido que elegir entre la redacción de los inicios del liberalismo con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 o, en su defecto, el análisis del funcionamiento del turno de partidos entre conservadores y liberales bajo el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina.