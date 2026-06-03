Batman victoriano y un Superman sheriff: el brillante cierre de 'Gotham A luz de Gas'

Regresamos al Gotham A luz de Gas, pero lo hacemos con la secuela que idearon hace unos meses Andy Diggle y Leandro Fernández y que también reseñamos aquí.

Pasamos de la idea inicial de Mignola a otra nueva versión que bebe de ahí, pero que amplía el lore encontrándonos dentro de ese tono renovado con una miniserie que en España se ha dividido en dos.

Como bien hemos comentado esta es la segunda parte de esta secuela. Aquí tenemos seis episodios completando así los 12 números que se publicaron en USA. El primero llevaba las seis primeras y ahora tenemos el resto de la docena. Si el anterior se llamaba la Era de Krypton, ahora vamos con la Liga de la Justicia. Ya se pueden hacer una idea de lo que pasará como remate final de esta continuación del Batman Gotham A luz de Gas original y es que veremos en todo su esplendor las versiones alternativas de Superman, Batman, Linterna Verde, Wonder Woman, Flash o Cyborg. Y también tenemos villanos como Lex Luthor o Harley Quinn. Y uno que no os voy a desvelar, pero que tiene una parte importantísima de la trama bajo sus pies. Traducción: están todos.

Antes de hablar del argumento de esta secuela de la secuela os resumo el argumento de las primeras seis grapas. Cae un meteorito, alguien llega con él y hay una serie de artefactos con poder desconocido y un color verde de sobra conocido. Eso llama la atención, para bien y para mal, de varias organizaciones que quieren hacerse con ese poder. Además elementos mitológicos despiertan de su letargo ante lo que está sucediendo en la tierra.

Con el contexto anteriormente explicado, esta segunda parte empieza directa al grano. La Liga de la Justicia se reúne en Smallville y Batman descubre a Superman, que casualmente es el sheriff del pueblo. Los villanos buscan los artefactos y nuestros héroes tendrá que evitar que un mal Kryptoniano despierte mientras se van conociendo y haciendo piña.

Como hice la primera vez en el apartado artístico tengo que rendir pleitesía y admiración a Leandro Fernández al que por cierto pueden ver dibujando en nuestro canal de Youtube de Libertad Digital. Además, Leandro pasó por la Vinuteca de esCine con un servidor y Sergio Pérez. Nos habló de este proyecto y de su toque en Gotham A luz de gas.

"Fue un proyecto largo, más de lo habitual y muy contento. Me permitió ampliar el proyecto inicial de Mignola. En nuestro caso lo interesante es la posibilidad de contar una historia en la que se involucran personajes de la Liga de la Justicia, pero reversionados con lo que podría haber sido en la época victoriana. Una de las cosas que queríamos hacer era sacar la historia de Gotham aunque se llame así y eso hace que podamos llevarlo a algo más global. Barcos, globos, caballos... Todo era más lento y queríamos darle ese toque de finales del siglo XIX", nos comentó Leandro.

Al lado de Leandro, dirigiendo las escenas, Andy Diggle, de sobra conocido, entre otras cosas, por formar parte de los 300 números originales de Hellblazer. Diggle logró desarrollar en la primera parte una historia con la capacidad de mantenerte siempre en tensión por un motivo: descubrir qué personaje de DC te va a sorprender con su nueva versión. Eso lo explotó Andy a través de una Gotham victoriana y aquí lo vuelve a hacer tanto en héroes como en villanos con un toque western. Incluye a todo el universo DC porque John Constantine, mítico personaje de Vertigo, también tiene su versión aquí.

En este caso pasamos del Gotham industrial a un Smallville muy western que vuelve a demostrar la capacidad de Leandro para adaptarse a cualquier tipo de escenario con un toque noir y muy preciso en detalles. Es un trabajo descomunal haciendo ver que es mejor una miniserie con guionista y dibujantes fijos que hacer algo durante 3 años y que no haya continuidad.

Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Por cierto, la edición vuelve a ser una maravilla. No soy fan de las sobrecubiertas, pero Panini me está convenciendo con este toque interior que le da al cómic en portada y contraportada. ¡Mirad qué maravilla!

Conclusión: estos seis números redondean una historia original, bien contada y perfectamente ambientada con el dibujo de Leandro. Me convenció la premisa de la Gotham victoriana y me fascina el Smallville western. Es un plato de primer nivel para los amantes de DC o para cualquiera que quiera una versión diferente de sus superhéroes. La edición al quitar la sobrecubierta es una delicia para los coleccionistas. Rinde un gran homenaje al primer Gotham A luz de Gas y amplía el lore con un universo rico y poderoso. Si gustan, disfruten de la lectura.