¿"Fregasuelos" o "friegasuelos"? La RAE responde a uno de los errores más comunes

Pocas dudas lingüísticas aparecen tan de repente como esta: vas a escribir la lista de la compra, buscas un producto de limpieza o lees una etiqueta del supermercado y surge la pregunta. ¿Se dice "fregasuelos" o "friegasuelos"? Aunque ambas formas circulan con frecuencia, la Real Academia Española (RAE) tiene una respuesta clara.

La confusión no es casual. Muchas marcas utilizan la forma sin i y eso ha contribuido a normalizarla en el habla cotidiana. Sin embargo, desde el punto de vista normativo, la recomendación es otra.

Qué dice la RAE sobre "friegasuelos"

El Diccionario panhispánico de dudas, elaborado por la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española, indica que la forma adecuada es "friegasuelos". La razón está en cómo se forman este tipo de palabras compuestas. El primer elemento suele construirse a partir de la tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo correspondiente.

En este caso, el verbo es "fregar", cuya conjugación correcta es "friega", no "frega". Por eso, la construcción recomendada es "friegasuelos". La FundéuRAE lo resume de forma sencilla: "Este sustantivo se ha formado con la tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo 'fregar', que es 'friega', no 'frega'".

El uso cotidiano explica buena parte de la confusión. La presencia de "fregasuelos" en envases comerciales ha favorecido que muchos hablantes la incorporen como forma habitual. De hecho, una encuesta de la FundéuRAE reflejó que el 60% de los participantes utilizaba "fregasuelos", frente al 40% que optaba por "friegasuelos".