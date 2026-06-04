La Filmoteca Española recibe la Medalla de Honor 2026 de Bellas Artes

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha concedido su Medalla de Honor a la Filmoteca Española en reconocimiento a su labor en la preservación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico del país, una distinción que subraya su papel clave en la conservación de la memoria audiovisual española.

La candidatura ha sido impulsada por la fotógrafa Isabel Muñoz, el historiador del arte Víctor Nieto y el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón, que han respaldado la propuesta destacando el trabajo "espléndido" de la institución en la protección del patrimonio audiovisual. En su escrito, subrayan que la Filmoteca se ha consolidado como un centro de referencia "de inexcusable valor" en el ámbito cultural español.

La Academia ha puesto el acento en la importancia de reconocer una labor "no siempre suficientemente valorada", pero esencial para la conservación del legado cinematográfico. Además, recuerda que la futura Ley del Cine contempla reforzar su recognition institucional como Bien de Interés Cultural, lo que supondría un paso más en su protección oficial.

Institución clave en la memoria del cine español

La Medalla de Honor, creada en 1943, se concede cada año a personas o entidades que destacan en la creación, promoción o protección de las artes y del patrimonio cultural. En este caso, la Academia ha querido destacar la trayectoria de una institución creada en 1953 como Filmoteca Nacional de España, con el objetivo de conservar la memoria audiovisual del país.

Desde entonces, su fondo ha crecido hasta convertirse en uno de los más importantes de Europa. Actualmente custodia alrededor de 50.000 películas, además de unas 12.000 en proceso de catalogación, lo que supone más de 600.000 rollos de celuloide. A ello se suma el archivo completo del NO-DO, con más de 70.000 documentos audiovisuales que recogen buena parte de la historia social y política de España en el siglo XX.

La institución también conserva colecciones de libros, revistas y fotografías vinculadas al cine, fruto de adquisiciones y donaciones a lo largo de décadas. Su actividad se articula en varias sedes: el Palacio del Marqués de Perales como centro administrativo, el Cine Doré como espacio de exhibición en Madrid, el Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos 'Carlos Saura' en Pozuelo de Alarcón y el espacio 'Voltio', especializado en la conservación de materiales en nitrato de celulosa.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha mantenido además una colaboración continuada con Filmoteca Española en distintos ciclos y actividades culturales, como Las Bellas Artes en el Cine o Compositores académicos del cine español, iniciativas que han reforzado los vínculos entre ambas instituciones.